HABER

Bakan Pakdemirli: Ortak veri merkezi kuruyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 13:00 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dijital olgunluk seviyemizi artırdık.

Bakan Pakdemirli: Ortak veri merkezi kuruyoruz

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dijital olgunluk seviyemizi artırdık. Ortak veri merkezi kuruyoruz, 9 kurumun 10 tane bilgi işlem merkezini tek merkezde topluyoruz. Amacımız da tüm hizmetlerimizi e-Devlet'e taşımak" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) konferans salonunda düzenlenen 'Smartcon 2019 Ankara Teknoloji Zirvesi'ne katıldı. Bakan Pakdemirli, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin 941 ilçesinde bakanlığın, neyi üreteceğini bildiğini; ama optimize edemediklerini söyledi. Pakdemirli, "Planlama gerçekten çok kolay bir iş değil, Türkiye açısından da çok kolay değil. Bugün itibarıyla Türkiye, 941 ilçede neyi üreteceğini çok iyi biliyor. Bununla ilgili gerekli çalışmalar havza bazlı üretim süreçleri yapılmış durumda; ancak bizim havza bazlı yönetmenliğimizden dolayı buradaki veri büyüklüğümüz, optimize edebileceğimizin biraz daha üzerinde. Yani biz bu işi daha küçük parçalara bölebilirsek daha iyi bir optimizasyon yakalayabiliriz" diye konuştu.
'AMACIMIZ TÜM HİZMETLERİMİZİ E-DEVLET'E TAŞIMAK'
Dijital olgunluk seviyesini artırdıklarını, ortak veri merkezi kuracaklarını da kaydeden Pakdemirli, "9 kurumun 10 tane bilgi işlem merkezini tek merkezde topluyoruz. Amacımız da tüm hizmetlerimizi e-Devlet'e taşımak. Genel bir şikayet var. Vatandaş bizle ilgili işlemlerini yaparken odalara ve STK'lara başvuruyor ve başvururken de bazen almış olduğu faydanın önemli kısmına tekabül eden bir parayı ödemek durumunda kalıyor. Bunun için tüm işlemleri e-Devlet üzerinden ücretsiz hale getirelim. Çiftçimiz kendi yapamazsa oğlu, torunu yapıp, bu yükten kurtarmış oluruz. Bunun için tüm işlemlerimizi internet üzerinden yaptırmak amacını taşıyoruz" dedi.
'METEOROLOJİK VERİLERLE REKOLTE TAHMİNİ YAPIYORUZ'
Meteorolojik verilerin tarımda büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, geleceğe yönelik yağış ve don verilerinin bilinmesiyle daha iyi planlama ile fiyat tahmini yapılmasının mümkün olacağını kaydetti. Pakdemirli, "Meteorolojik verilerle rekolte tahminleri yapıyoruz. Bir tane ürünle başlamalarını söyledim, limonla başladık. Limonun önümüzdeki aylardaki fiyatlarını tahmin ediyoruz. İleriye yönelik bu tahminleri daha çok ürünle geliştirmeye çalışıyoruz. 'Tahminlerle çiftçiye nasıl daha iyi bilgi veririz, eksik üretim için nasıl tedbir alırız?' diye bunları daha iyi planlıyor olacağız" diye konuştu.
'REKABETÇİ AVANTAJ GETİRECEK'
Seri üretimine hazır olduğunu düşündükleri elektrikli traktör prototipi yaptıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yakın zamanda lansmanını gerçekleştireceğiz. Bu prototiple ilgilenen en az 2 traktör üreticimiz var. Eğer bunu da yapabilirsek karbon ayak izimizi düşürmüş olacağız. Bunun yanında devlet olarak ciddi şekilde uyguladığımız mazot desteklerinden de vazgeçmiş olacağız. Diğer taraftan da köylü, çiftçi ve üretici açısından da ulaşılabilir bir enerji maliyetiyle ürününü üretme şansı elde edecek. Bu da kendisine daha farklı rekabetçi avantaj getirecek" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Pakdemirli: Ortak veri merkezi kuruyoruzBakan Pakdemirli: Ortak veri merkezi kuruyoruzBakan Pakdemirli: Ortak veri merkezi kuruyoruzBakan Pakdemirli: Ortak veri merkezi kuruyoruz

PARTNERBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyinBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyin
Bakan Soylu, Polis Şehitliği'ni ziyaret ettiBakan Soylu, Polis Şehitliği'ni ziyaret etti
Yenişehir'de ıspanak hasadı başladıYenişehir'de ıspanak hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

2 ay önce evlenmişlerdi! Müjdeli haber geldi

2 ay önce evlenmişlerdi! Müjdeli haber geldi

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı! Bu yıl hizmete başlayacak

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Türkiye'nin ilk sokak festivali Portakal Çiçeği'nde sürpriz karar! Seneye 1 ay sürecek

Türkiye'nin ilk sokak festivalinde sürpriz karar! Gelecek yıl...

Anayasa Mahkemesi'nden 'askerlikte yaş' kararı

AYM'den 'askerlikte yaş' kararı

Uzunluğunu duyan şaşırmadan edemiyor! 50 yıldır hiç kesmiyor

50 yıldır hiç kesmiyor! Gören fotoğraf için yanına koşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.