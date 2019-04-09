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Bakan Pakdemirli: Ortak veri merkezi kuruyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 14:10 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dijital olgunluk seviyemizi artırdık.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dijital olgunluk seviyemizi artırdık. Ortak veri merkezi kuruyoruz, 9 kurumun 10 tane bilgi işlem merkezini tek merkezde topluyoruz. Amacımız da tüm hizmetlerimizi e-Devlet'e taşımak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) konferans salonunda düzenlenen 'Smartcon 2019 Ankara Teknoloji Zirvesi'ne katıldı. Bakan Pakdemirli, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin 941 ilçesinde bakanlığın, neyi üreteceğini bildiğini; ama optimize edemediklerini söyledi. Pakdemirli, "Planlama gerçekten çok kolay bir iş değil, Türkiye açısından da çok kolay değil. Bugün itibarıyla Türkiye, 941 ilçede neyi üreteceğini çok iyi biliyor. Bununla ilgili gerekli çalışmalar havza bazlı üretim süreçleri yapılmış durumda; ancak bizim havza bazlı yönetmenliğimizden dolayı buradaki veri büyüklüğümüz, optimize edebileceğimizin biraz daha üzerinde. Yani biz bu işi daha küçük parçalara bölebilirsek daha iyi bir optimizasyon yakalayabiliriz" diye konuştu.

'AMACIMIZ TÜM HİZMETLERİMİZİ E-DEVLET'E TAŞIMAK'
Dijital olgunluk seviyesini artırdıklarını, ortak veri merkezi kuracaklarını da kaydeden Pakdemirli, "9 kurumun 10 tane bilgi işlem merkezini tek merkezde topluyoruz. Amacımız da tüm hizmetlerimizi e-Devlet'e taşımak. Genel bir şikayet var. Vatandaş bizle ilgili işlemlerini yaparken odalara ve STK'lara başvuruyor ve başvururken de bazen almış olduğu faydanın önemli kısmına tekabül eden bir parayı ödemek durumunda kalıyor. Bunun için tüm işlemleri e-Devlet üzerinden ücretsiz hale getirelim. Çiftçimiz kendi yapamazsa oğlu, torunu yapıp, bu yükten kurtarmış oluruz. Bunun için tüm işlemlerimizi internet üzerinden yaptırmak amacını taşıyoruz" dedi.

'METEOROLOJİK VERİLERLE REKOLTE TAHMİNİ YAPIYORUZ'
Meteorolojik verilerin tarımda büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, geleceğe yönelik yağış ve don verilerinin bilinmesiyle daha iyi planlama ile fiyat tahmini yapılmasının mümkün olacağını kaydetti. Pakdemirli, "Meteorolojik verilerle rekolte tahminleri yapıyoruz. Bir tane ürünle başlamalarını söyledim, limonla başladık. Limonun önümüzdeki aylardaki fiyatlarını tahmin ediyoruz. İleriye yönelik bu tahminleri daha çok ürünle geliştirmeye çalışıyoruz. 'Tahminlerle çiftçiye nasıl daha iyi bilgi veririz, eksik üretim için nasıl tedbir alırız?' diye bunları daha iyi planlıyor olacağız" diye konuştu.

'REKABETÇİ AVANTAJ GETİRECEK'
Seri üretimine hazır olduğunu düşündükleri elektrikli traktör prototipi yaptıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yakın zamanda lansmanını gerçekleştireceğiz. Bu prototiple ilgilenen en az 2 traktör üreticimiz var. Eğer bunu da yapabilirsek karbon ayak izimizi düşürmüş olacağız. Bunun yanında devlet olarak ciddi şekilde uyguladığımız mazot desteklerinden de vazgeçmiş olacağız. Diğer taraftan da köylü, çiftçi ve üretici açısından da ulaşılabilir bir enerji maliyetiyle ürününü üretme şansı elde edecek. Bu da kendisine daha farklı rekabetçi avantaj getirecek" dedi.

Görüntü dökümü

-Pakdemirli'nin konuşması

-Detaylar

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ANKARA, (DHA)

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