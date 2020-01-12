Bakan Pakdemirli, partisinin İzmir'deki ilçe danışma kurulu toplantılarına video konferans yöntemiyle bağlandı:

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Her parti belki hizmet için var ama bu işin mükemmeliyeti için 10 yıl daha AK Parti iktidarına ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bornova İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na video konferans yöntemiyle bağlanan Pakdemirli, her kongrenin bir yenileşme süreci anlamına geldiğini belirtti.

AK Parti olarak yapılan hizmetlere değinen Pakdemirli, "Aşağı yukarı 25 yıldır Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını da sayarsak iktidardayız. İnşallah AK Parti bir 25 yıl daha iktidarda olur. Çok daha fazlası 2023'ten sonraki 5 yılda olacak inşallah. Bu işin devam etmesi gerekiyor. Bu yüzden partili arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız, dolayısıyla sizler milletimize bunu çok daha iyi anlatıyor olmanız lazım." ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Savaşı'nın, İzmir'in kurtuluşunun, Adnan Menderes'in, darbelerin, Sarıkamış şehitlerinin, Barış Pınar Harekatı'nın, Fırat Kalkanı Harekatı'nın unutulmaması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti: