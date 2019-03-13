Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, patates ekiminin yasakladığına dair medyada çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, ’’Karantina alanları ile ilgili alınmış olan kararların muhalefet tarafından cahilce bir cesaretle eleştirilmesi doğru değildir.’’ dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars’tan karayolu ile geldiği Ardahan’da AK Parti İl Başkanlığı ile Kongre Caddesi’ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan Pakdemirli, daha sonra Kafkas Arısı Üretim ve Eğitim Gen Merkezi Müdürlüğünü de ziyaret ederek, Arı Ürünleri Analizi ve Arı Sağlığı Laboratuvarı tesisinin de açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Pakdemirli, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonundaki "Tarım ve Orman Sektör Toplantısı"na katılarak, burada çiftçilerin sorunlarını dinledi. Bakan Pakdemirli, burada yaptığı yaptığı konuşmasında, ’’3-4 şehri bir arada yöneterek yerinde karar verilecek, yerinde teşvik verilecek, yerinde problemlerin çözümü konusunda önemli adım atmış olacağız. Asıl problemlerin çoğu ortak. Ama her ile ait bazı problemlerin olduğunu da hep birlikte görüyoruz. Ama sahanın röntgenini çekmek çok önemli. Ben hep şunu söyledim: Çiftçiyi dinleyeceğim, Mehmet efendiyi dinleyeceğim, Ayşe teyzeyi dinleyeceğim. Onlardan öğrendiklerimiz en iyi danışmanlık firmasından çok daha iyidir. İşte 81 ilimizi bu şekilde dolaşıyoruz.’’ dedi.