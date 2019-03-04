NİĞDE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tohumda kendi kendine yeterliliği sağlamak durumunda olduğunu belirterek, "Bu hastalıklardan tamamen arı, çok yakın zamanda piyasaya çıkacak yerli patates çeşitlerimiz de var. Bunlar Türkiye'nin toplam üretimini artıracak girişimlerdir." dedi.

Bakan Pakdemirli, Niğde'de yerli tohum çalışmalarının yürütüldüğü Patates Araştırma Enstitüsünü ziyaret ederek Müdür Uğur Pırlak'tan brifing aldı. Burada üretilen renkli patateslerden hazırlanan cipslerin tadına bakan Pakdemirli, laboratuvarları gezerek serada hasat yaptı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Pakdemirli, enstitünün başarılı çalışmalara imza attığına dikkati çekti.

Türkiye'nin, tohumda kendi kendine yeterliliği sağlamak durumunda olduğunu bildiren Pakdemirli, "Burada patateste çok önemli bir yeniliğe bugün itibarıyla imza atmış bulunuyoruz. Bölgede bazı yasaklı, ekemediğimiz alanlar bulunuyor. Bölgede siğil gibi hastalıklar da var. Bu hastalıklardan tamamen arı, çok yakın zamanda piyasaya çıkacak yerli patates çeşitlerimiz de var. Bunlar Türkiye'nin toplam üretimini artıracak girişimlerdir." ifadelerini kullandı.