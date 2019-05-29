Bakan Pakdemirli, Rus mevkidaşı Patrushev ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Dmitry Patrushev ve beraberindeki heyetle görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Dmitry Patrushev ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede, Rusya’nın ikili ve bölgesel işbirliği alanlarında önemli bir ortak olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki genel ticaret hacminin yüzde 15 artarak, 2018 yılında 25 milyar doları geçtiğini belirten Bakan Pakdemirli, tarımsal ticaret açısından daha büyük bir potansiyele sahip olduklarını ifade etti.

Yaş sebze ve meyvelere öncelik verilmesi

Pakdemirli, başta domates olmak üzere, Rusya’ya ihraç edilen yaş meyve ve sebzelerin kontrol için limanlarda uzun süre bekletildiği ve bu nedenle ürünlerde bozulma olduğu, kontrollerde yaş meyve ve sebze ürünlerine öncelik verilmesi gerektiğini hatırlattı. Pakdemirli ayrıca Gelencik Limanı’nın kapalı olduğu süre boyunca kullanılacak olan Tuapse ve Novorossiysk limanlarının altyapısının iyileştirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.