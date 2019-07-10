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Bakan Pakdemirli Rusya’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 19:39 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Türkiye Avrupa’da şuan ikinci sırada, dünyada da özellikle yetiştiricilik konusunda çok önemli mesafe kat etmiş durumda.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Türkiye Avrupa’da şuan ikinci sırada, dünyada da özellikle yetiştiricilik konusunda çok önemli mesafe kat etmiş durumda. Rusya’da avcılık tarafında çok üstün kabiliyetlere sahip. Karşılıklı neler yapılabileceğini değerlendirdik, iş ilişkilerimizi nasıl artırabileceğimizi değerlendirdik” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Rusya’nın St. Petersburg kentinde, Rusya Tarım Bakanı Dimitry Patrushev ile birlikte orta kafa balık tutma buz trolü “Skorpion”un resmi suya indirilme törenine katıldı. Tören sonrasında açıklama yapan bakanlar, işbirliğine dikkat çekerken, Petersburg ziyaretinin önemini anlatan Bakan Pakdemirli, “Mevkidaşımla birlikte güzel bir konuşma yaptık, akabinde de karşılıklı güzel bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Buradaki asıl konu balıkçılık. Türkiye Avrupa’da şuan ikinci sırada, dünyada da özellikle yetiştiricilik konusunda çok önemli mesafe kat etmiş durumda. Rusya’da avcılık tarafında çok üstün kabiliyetlere sahip. Karşılıklı neler yapılabileceğini değerlendirdik, iş ilişkilerimizi nasıl artırabileceğimizi değerlendirdik. Rusya ile son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın vasıtasıyla iyi olan ilişkilerimizi daha iyi noktalara taşımak için mevkidaşımla sık sık bir araya geliyoruz” diye konuştu.

“İkili ticaret hacmi her sene yükseliyor”
Türkiye ile Rusya’nın işbirliğinin verimli şekilde devam ettiğini belirten Rusya Tarım Bakanı Dimitry Patrushev, “Türkiye, Rusya’ya domatesi tedarik etme imkanına sahip. 150 bin tonluk bir kotamız var. Bu rakam, Türk meslektaşlarımız için kesinlikle uygun ve rakamın yükseltilmesi için bir gerek görmüyoruz. Bakan ile 150 tonluk kotanın tamamen kaldırılması için görüştük, ancak şimdilik 150 ton olması yeterlidir. Aynı zamanda, tarım alanında Rusya ile Türkiye ikili ilişkileri sadece domatesin tedarikine bağlı değil. Bu bağlamda da ikili ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca, biz kaz ve ördek etinin Rusya’dan Türkiye’ye tedarik edilmesi konusunu ele aldık. Aynı zamanda, Türkiye’den Rusya’ya sütlü ürünlerinin tedarik edilmesi konusunu görüştük. Rusya ile Türkiye arasında var olan ticaret hacminin her iki tarafı için de tatmin edici olduğunu memnuniyetle söyleyebilirim. İkili ticaret hacmi her sene yükseliyor. Bu yılın ilk yarısında da yükseldi. Bu yüzden ilişkilerimizin pozitif yönde geliştiğini ve temaslarımızın da bu bağlamda yararlı olduğunu söylenebilir. İhracat projesi kapsamında balık konusu ile ilgili büyük planlarımız var. Sayın Bakan ile Türk iş adamlarının, hedeflediğimiz ihracat rakamlarına ulaşmamızda bize yardımcı olacağını anlaştık. Balık sektöründeki ihracat rakamın, 2024 yılına kadar 8,5 milyar dolar olmalı. Bu sorunları birlikte çözeceğiz” açıklamasında bulundu.

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