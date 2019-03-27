HABER

Bakan Pakdemirli Sarıgöl’de CHP’yi eleştirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 02:14 | Son Güncelleme

Manisa programları kapsamında ziyaret ettiği Sarıgöl’de konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "CHP’nin tek bir projesi var.

Manisa programları kapsamında ziyaret ettiği Sarıgöl’de konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "CHP’nin tek bir projesi var. Türkiye’ye ikiye bölme projesidir" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde mitinge katıldı. Miting öncesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP’li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün ile Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Sarıgöl Belediye Başkan adayı Necati Selçuk, Sarıgöl’e yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Mitingde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli CHP’yi eleştirerek, "Manisa’da üç tane bakan var. ’Ne kadar projeleriniz varsa getirin’ dedik Manisa ve Sarıgöl avantajı hizmetleri daha hızlı olarak sizlere layık olmaya çalışacağız. Sultaniye üzümü markası alındı. Hayırlı olsun. Üzüm satışları iyi olmazsa Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından üzüm alımları yapılacak. Bizim çalışmalarımıza çamur atmaya çalışan partiler var. CHP’nin tek bir projesi var. Türkiye’yi ikiye bölme projesidir. Ülkemiz tektir, bayrağımız tektir, dilimiz tektir. Milletimiz bu seçimlerde yine çamur atanlara dersini verecektir" dedi.
Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli ile birlikte Cumhur İttifakı adaylar vatandaşları selamladı.

Bakan Pakdemirli Sarıgöl’de CHP’yi eleştirdi

Bakan Pakdemirli Sarıgöl’de CHP’yi eleştirdi

Bakan Pakdemirli Sarıgöl’de CHP’yi eleştirdi

Bakan Pakdemirli Sarıgöl’de CHP’yi eleştirdi

Bakan Pakdemirli Sarıgöl’de CHP’yi eleştirdi

Bakan Pakdemirli Sarıgöl’de CHP’yi eleştirdi

Bakan Pakdemirli Sarıgöl’de CHP’yi eleştirdi

Bakan Pakdemirli Sarıgöl’de CHP’yi eleştirdi

Bakan Pakdemirli Sarıgöl’de CHP’yi eleştirdi

Bakan Pakdemirli Sarıgöl’de CHP’yi eleştirdi

Bakan Pakdemirli Sarıgöl’de CHP’yi eleştirdi

Bakan Pakdemirli Sarıgöl’de CHP’yi eleştirdi

Bakan Pakdemirli Sarıgöl’de CHP’yi eleştirdi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cezayir'de kritik gelişme

Cezayir'de kritik gelişme

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Dolar 5.40'ın altını gördü!

Dolar 5.40'ın altını gördü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.