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Bakan Pakdemirli: Savunma sanayi kadar önemli bir sektör daha vardır, o da tarımdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 23:14 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye’nin yüzde 50 daha fazla gıda ihtiyacı olacağını belirterek, "Teknolojiniz olabilir, savunma sanayiniz, füzeleriniz, uçaklarınız, roketleriniz olabilir ama savunma sanayi kadar önemli bir sektör daha vardır, o da tarımdır" dedi.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye’nin yüzde 50 daha fazla gıda ihtiyacı olacağını belirterek, "Teknolojiniz olabilir, savunma sanayiniz, füzeleriniz, uçaklarınız, roketleriniz olabilir ama savunma sanayi kadar önemli bir sektör daha vardır, o da tarımdır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bartın'da Kültür Merkezinde AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz'ın proje tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Pakdemirli, önümüzdeki süreçte tarımın çok daha önemli hale geleceğini belirterek, "Çünkü önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye’nin yüzde 50 daha fazla gıda ihtiyacı olacak. Teknolojiniz olabilir, savunma sanayiniz, füzeleriniz, uçaklarınız, roketleriniz olabilir ama savunma sanayi kadar önemli bir sektör daha vardır, o da tarımdır. Buzdolabı boş ise uçakları yiyemezsiniz, o yüzden buzdolabını doldurmamız lazım, o yüzden üretim çok önemlidir" diye konuştu.

'TARIM DESTEKLERİ 8 KAT ARTTI'

Tarımda Avrupa’da 1’inci sırada, dünyada 7’nci sırada olduğumuzu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Toprak kaynağı olarak dünyada 17’nci sıradayız. Bu başarı sizlerin başarısı, destek bizden çalışmak sizden, kendi başarınızı alkışlayın. Küçükbaş hayvan varlığında Avrupa’da 1’inci sıradayız. Süt sığırı varlığında 1’inci sıradayız, büyükbaş hayvan varlığında Avrupa’da Fransa’dan sonra 2’nci sıradayız. 2022’ye doğru inşallah tekrar hayvan ihraç eder bir ülke haline geliyor olacağız. Tarımsal üretimimiz, tarımsal desteklerimiz AK Parti döneminde 8 kat artmış, karşılığında bitkisel üretimimiz yüzde 25 artmış, yüzde 80 büyükbaş ve küçükbaştaki üretimimiz artmış. Et üretimimiz yüzde 160, süt üretimimiz yüzde 163 artmış, bal yüzde 45 yani AK Parti gelmiş, memlekete bereket gelmiş. Su ürünlerinde de Türkiye dünyada en hızlı büyüyen 3’üncü ülke haline gelmiş. Avrupa Birliği'nde 2002’de 7'nci sıradaydık, şimdi 2'nci sıraya yükselmişiz. 2017 yılı sonu itibariyle 276 bin ton üretim yapmışız ve 1 milyar dolar ihracatımız var. 1 milyar dolar ihracatla da 2023 hedeflerimiz 4 yıl öncesinden tuttu. Tohumdaki yeterliliğimizde yüzde 74’e çıkmış, 150 bin tondan 1 milyon 50 bin tona gelmişiz, üretim olarak. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz" dedi.

Bakan Pakdemirli, çiftçilere verilen desteği şöyle açıkladı:

"Genel olarak üreticimiz zor bir dönemde bunu da kabul etmemiz lazım. Neden işte döviz kurları arttı. Allah'a şükür bunun etkilerini yavaş yavaş geriye doğru aldık. Sizleri nasıl daha rahat ettiririz diye düşünürken, geçmiş yıllardan gelen destek ödemelerini hızlı şekilde ödemeye başladık. Mart ayında da icmalleri tarafımıza ulaşmış hiçbir destek ödemesini sizleri ödemeden bırakmamış olacağız. Çok kısa bir zamanda da yine tarım kredi kooperatiflerinin Ziraat Bankası'na olan borçları da yüzde 10 ile yapılandırma imkanı getirdik. Çiftçimizin elektrik maliyeti yüzde 12 ucuzlayacak."

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