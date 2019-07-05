HABER

Bakan Pakdemirli Sırbistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 18:35 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Hayvancılık alanında Sırbistan'ın gelişmesi konusunda biz de gerekli katkılarımızı sunmaya devam edeceğiz"

BELGRAD (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık alanında Sırbistan'ın gelişmesi konusunda gerekli katkıları sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Pakdemirli, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Sırbistan Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanı Branislav Nedimovic ile görüştü.

Görüşmenin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Pakdemirli, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeni yürürlüğe girdiğini anımsatarak, "Biz Sırbistan'dan bir alıyoruz ama iki satıyoruz. Bunu hem Sırbistan'ın hem de Türkiye'nin lehinde artırmak, geliştirmek anlamında karşılıklı hangi ürünleri alıp satabiliriz konularını konuştuk, bu konularda geleceğe yönelik nasıl projeler geliştirebiliriz diye istişarede bulunduk." ifadesini kullandı.

Sırbistan'da orman alanında da önemli fırsatlar bulunduğunu kaydeden Pakdemirli, "Mevkidaşım özellikle Türkiye’den bu konuda yatırımcı beklendiğini söyledi. Aslında söylenen de çok güzel bir şey. 10 yıllık vadelerle orman emvali satmak, satın almak mümkün. Bu sebeple 10 yıl vadeli emvali alıp onu katma değere çevirmelerini istiyorlar. O yüzden yatırımcıları bekliyorlar. Bu konuda yüzde 50 de teşvik veriyorlar." şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin ormancılık alanında Çin ve Hindistan'dan sonra dünyada üçüncü sırada olduğunu vurgulayarak, "Orman alanlarını geliştirme anlamında Türkiye'nin tecrübelerini ve birikimlerini paylaşacağımızı söyledik. Haftaya bir arkadaşımız Sırbistan'a gelecek. Burada da ormancılık alanında neler yapılabilir karşılıklı bir çalışma grubu oluşturma kararı aldık." dedi.

Kırsal kalkınmanın Türkiye'de olduğu gibi Sırbistan'da da çok önemli olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Hem bizim yaptığımız projeler hem de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) burada yapmış olduğu hayvancılık projeleri var. Bakanlık olarak bunu yakından takip ediyoruz. Hayvancılık alanında Sırbistan'ın gelişmesi konusunda biz de gerekli katkılarımızı sunmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Pakdemirli, Türkiye'nin son 15 yılda sulama sistemlerine çok ciddi yatırım yaptığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Hem vahşi sulamanın kapalı sisteme geçmesi hem de gerçekten sulanamayan alanların sulanabilir hale gelmesi anlamında, Devlet Su İşlerimizin çok ciddi bir teknik birikimi var. Dünyanın öncü kuruluşlarından bir tanesi. Bununla birlikte sadece Devlet Su İşleri değil, özel sektörümüz de özellikle sulama alanında çok mesafe kat etti. Dünyada hem kalitemiz en yüksek seviyede hem de fiyatlarımız birçok Batılı ülkeden çok daha ucuz. Burada da sulama sistemlerine yönelik aşağı yukarı 100 milyon dolarlık bir fırsat gözüküyor."

- "Ziyaret iki ülke için de çok faydalı"

Görüşmede taşkınları da ele aldıklarını aktaran Pakdemirli, "Zaman zaman bunları Türkiye'de de yaşıyoruz. Her ülke bunları yaşıyor. Bu konudaki bilgi birikimimizi de Devlet Su İşleri vasıtasıyla Sırbistan'a aktarma konusunda mevkidaşımla uzun uzun istişare ettik." dedi.

Ziyaretin hem Türkiye hem de Sırbistan açısından çok faydalı olduğuna inandığını söyleyen Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanlarından önce bakanların bir araya gelmesi, karşılıklı dilek ve taleplerin iletilmesi ve bunların çözülmesi yolunda atılmış önemli adımlar oluyor. İki ülke ilişkileri son derece iyi gidiyor. Biz de bizim alanımızdaki muhtemel iş birlikleri ve olası problemlerin hepsini konuştuk, bir çözüm sürecine mutlaka sokacağımız konusunda karşılıklı adımlar attık, bundan sonra da atacağız."

Öte yandan Sırp bakan Nedimovic de görüşmenin son derece verimli olduğunu kaydederek, özellikle TİKA'nın gerçekleştirdiği tarım projelerinden çok başarılı sonuçlar alındığını söyledi.

Bakan Pakdemirli, günübirlik Belgrad ziyareti kapsamında ayrıca TİKA Belgrad Koordinatörlüğünü de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Pakdemirli Sırbistan'da

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Hayvancılık alanında Sırbistan'ın gelişmesi konusunda biz de gerekli katkılarımızı sunmaya devam edeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli sırbistan tarım ve orman bakanı Türkiye

En Çok Okunan Haberler

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni parti' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni parti' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı: Soruşturmaya yer yok

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı

Fuhuş baskını! Akılalmaz düzenek

Fuhuş baskını! Akılalmaz düzenek

Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Akdeniz'de korkutan deprem!

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolu mezuniyet

Boğaziçi'nde protestolu mezuniyet

Kağıthane'de PTT şubesi soyuldu

PTT şubesi soyuldu! Çok sayıda polis sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.