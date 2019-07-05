Bakan Pakdemirli Sırbistan'da

BELGRAD (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık alanında Sırbistan'ın gelişmesi konusunda gerekli katkıları sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Pakdemirli, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Sırbistan Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanı Branislav Nedimovic ile görüştü. Görüşmenin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Pakdemirli, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeni yürürlüğe girdiğini anımsatarak, "Biz Sırbistan'dan bir alıyoruz ama iki satıyoruz. Bunu hem Sırbistan'ın hem de Türkiye'nin lehinde artırmak, geliştirmek anlamında karşılıklı hangi ürünleri alıp satabiliriz konularını konuştuk, bu konularda geleceğe yönelik nasıl projeler geliştirebiliriz diye istişarede bulunduk." ifadesini kullandı. Sırbistan'da orman alanında da önemli fırsatlar bulunduğunu kaydeden Pakdemirli, "Mevkidaşım özellikle Türkiye’den bu konuda yatırımcı beklendiğini söyledi. Aslında söylenen de çok güzel bir şey. 10 yıllık vadelerle orman emvali satmak, satın almak mümkün. Bu sebeple 10 yıl vadeli emvali alıp onu katma değere çevirmelerini istiyorlar. O yüzden yatırımcıları bekliyorlar. Bu konuda yüzde 50 de teşvik veriyorlar." şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin ormancılık alanında Çin ve Hindistan'dan sonra dünyada üçüncü sırada olduğunu vurgulayarak, "Orman alanlarını geliştirme anlamında Türkiye'nin tecrübelerini ve birikimlerini paylaşacağımızı söyledik. Haftaya bir arkadaşımız Sırbistan'a gelecek. Burada da ormancılık alanında neler yapılabilir karşılıklı bir çalışma grubu oluşturma kararı aldık." dedi. Kırsal kalkınmanın Türkiye'de olduğu gibi Sırbistan'da da çok önemli olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Hem bizim yaptığımız projeler hem de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) burada yapmış olduğu hayvancılık projeleri var. Bakanlık olarak bunu yakından takip ediyoruz. Hayvancılık alanında Sırbistan'ın gelişmesi konusunda biz de gerekli katkılarımızı sunmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu. Pakdemirli, Türkiye'nin son 15 yılda sulama sistemlerine çok ciddi yatırım yaptığının altını çizerek, şunları söyledi: "Hem vahşi sulamanın kapalı sisteme geçmesi hem de gerçekten sulanamayan alanların sulanabilir hale gelmesi anlamında, Devlet Su İşlerimizin çok ciddi bir teknik birikimi var. Dünyanın öncü kuruluşlarından bir tanesi. Bununla birlikte sadece Devlet Su İşleri değil, özel sektörümüz de özellikle sulama alanında çok mesafe kat etti. Dünyada hem kalitemiz en yüksek seviyede hem de fiyatlarımız birçok Batılı ülkeden çok daha ucuz. Burada da sulama sistemlerine yönelik aşağı yukarı 100 milyon dolarlık bir fırsat gözüküyor."

- "Ziyaret iki ülke için de çok faydalı" Görüşmede taşkınları da ele aldıklarını aktaran Pakdemirli, "Zaman zaman bunları Türkiye'de de yaşıyoruz. Her ülke bunları yaşıyor. Bu konudaki bilgi birikimimizi de Devlet Su İşleri vasıtasıyla Sırbistan'a aktarma konusunda mevkidaşımla uzun uzun istişare ettik." dedi. Ziyaretin hem Türkiye hem de Sırbistan açısından çok faydalı olduğuna inandığını söyleyen Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı: "Cumhurbaşkanlarından önce bakanların bir araya gelmesi, karşılıklı dilek ve taleplerin iletilmesi ve bunların çözülmesi yolunda atılmış önemli adımlar oluyor. İki ülke ilişkileri son derece iyi gidiyor. Biz de bizim alanımızdaki muhtemel iş birlikleri ve olası problemlerin hepsini konuştuk, bir çözüm sürecine mutlaka sokacağımız konusunda karşılıklı adımlar attık, bundan sonra da atacağız." Öte yandan Sırp bakan Nedimovic de görüşmenin son derece verimli olduğunu kaydederek, özellikle TİKA'nın gerçekleştirdiği tarım projelerinden çok başarılı sonuçlar alındığını söyledi. Bakan Pakdemirli, günübirlik Belgrad ziyareti kapsamında ayrıca TİKA Belgrad Koordinatörlüğünü de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Pakdemirli Sırbistan'da

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Hayvancılık alanında Sırbistan'ın gelişmesi konusunda biz de gerekli katkılarımızı sunmaya devam edeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Sırbistan'da