Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Gıda tedarikinde ya da tarım ve hayvancılık sektöründeki üretimde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bir dizi önlem aldıklarını belirten Bakan Pakdemirli, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçiler, üreticiler ve gıda sektörünün sokağa çıkma yasağından muaf tutulan gruba dahil edildiğini belirtti.

Bakan Pakdemirli, muafiyet kapsamına alınan grupları şöyle açıkladı:

“Reyon ömrü kısa olan ve hızlı bozulan (Et, Balık, meyve ve sebze, süt ve süt ürünleri) grupların ünitelerinde çalışanlar ile un ve makarna sektöründe çalışanlar, hafta sonu üretimlerine devam edebilecekler.

Perakende sektöründe de sorun yaşanmaması için Pazar akşamı saat 18.00'den sonra haller ve marketlerin depoları, mal kabul üniteleri açık olacak. Buralarda çalışanlar, iş yerlerine ulaşımda sorun yaşamayacaklar.

Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da veteriner hekimlerimiz, hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma yasağı kapsamının dışında olacaklardır. İl ve ilçelerde, köylerimizde üreticimize ve besicimize ulaşımda bir problem yaşamayacaklar.