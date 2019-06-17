Bakan Pakdemirli: Son 16 yılda 300 bin dekarlık tarım arazisinin kaybı önlenmiştir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 16 yılda yapılan ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve iyi tarım uygulamaları neticesinde; taşınan toprak miktarı 72 milyon ton azaltılmış olup, bu miktar yaklaşık 30 bin adet futbol sahası büyüklüğünde bir alana karşılık gelmektedir. Bir başka ifade ile yaklaşık 300 bin dekarlık bir tarım arazisinin kaybı önlenmiştir" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da 'Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanısıra Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü (ÇEM) Ahmet İpek ile davetliler katıldı.

'SAVAŞLARDAN DAHA TEHLİKELİ, SİNSİ SORUN: ÇÖLLEŞME'

Programda konuşan Bakan Pakdemirli, çölleşmenin dünyayı tehdit eden ve gün geçtikçe büyüyen, sessiz; savaşlardan daha tehlikeli, sinsi bir sorun olduğunu belirtti. Pakdemirli, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin (UNCCD) imzalandığı 17 Haziran 1994 yılından bu yana, 25 yıllık süreçte pek çok gelişme sağlandığını ifade etti. Pakdemirli, "Sürdürülebilir Arazi Yönetimi olmaksızın, ülkelerin kalkınmalarını sürdürülebilir şekilde sağlamalarının mümkün olmadığı artık herkesçe kabul edilmektedir. Dünya, bugün küresel çevre problemlerini ve bu problemler ile başa çıkmada ortak hareket etmenin öneminin farkındadır. Zaman, geleceğimizi birlikte inşa etme zamanıdır" dedi.