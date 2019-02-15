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Bakan Pakdemirli: Su ürünleri ihracatında 2023 için 2 milyar dolarlık hedef koyduk

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 14:14 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Su ürünleri ihracatıyla ilgili 2023 için 2 milyar dolarlık yeni hedef koyduk.

Bakan Pakdemirli: Su ürünleri ihracatında 2023 için 2 milyar dolarlık hedef koyduk

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Su ürünleri ihracatıyla ilgili 2023 için 2 milyar dolarlık yeni hedef koyduk. 2018 itibarıyla 300 bin ton balık üretimimiz var, bunu 600 bin tona taşıyacağız inşallah" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve toplantıya katılmak üzere dün akşam saatlerinde, Muğla'ya geldi. Geceyi Bodrum'da geçiren Bakan Pakdemirli, bu sabahtan itibaren programına başladı. Kentteki partililerle kahvaltı yapan Pakdemirli, ilk ziyaretini balık üretim ve paketleme tesisine yaptı. AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ile Yelda Erol Gökcan, Muğla Valisi Esengül Civelek, kaymakamlar, AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticileri ve belediye başkan adayları da Bakan Pakdemirli'ye eşlik etti.
Tesisin Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli, daha sonra açıklamalarda bulundu. Su ürünleri ihracatında 2023 hedeflerinin, 2 milyar dolar olduğunu belirten Pakdemirli, "Geçen yıl hedefimiz 1 milyar dolardı. 2018 sonu itibarıyla hedefe çok yaklaştık. 1 milyara çok yaklaşan bir ihracat hedefi gerçekleştirdik. 2019 yılında bunu yüzde 15- 20 gibi bir pay daha artırmak gibi bir hedefimizi var. Ama 2023 için yeni bir hedef koyduk, 2 milyar dolarlık ihracat. 2018 itibarıyla 300 bin ton balık üretimimiz var. Bunu 600 bin tona taşıyacağız inşallah. Yeni balık yetiştiriciliği bölgelerinin açılmasıyla birlikte Türkiye'nin denizleri artık sadece su olarak kalmayacak. Üretime ve istihdama daha çok katkısı olan yerler olacak. Bugün de bu konuda örnek tesislerimizden birini Muğla'da geziyoruz. Balıkçılığın, bu sektörün gelmiş olduğu noktaylada gurur duymamız gerekiyor" diye konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, daha sonra Bodrum'dan Milas'a hareket etti.

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Bakan Pakdemirli: Su ürünleri ihracatında 2023 için 2 milyar dolarlık hedef koydukBakan Pakdemirli: Su ürünleri ihracatında 2023 için 2 milyar dolarlık hedef koydukBakan Pakdemirli: Su ürünleri ihracatında 2023 için 2 milyar dolarlık hedef koydukBakan Pakdemirli: Su ürünleri ihracatında 2023 için 2 milyar dolarlık hedef koyduk

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