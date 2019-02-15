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Bakan Pakdemirli: Su ürünleri ihracatında 2023 için 2 milyar dolarlık hedef koyduk (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 16:51 | Son Güncelleme

FİDAN DAĞITTI Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yatağan ilçesinde zeytinyağı tesisini ziyaret ettikten sonra il merkezine geçti.

Bakan Pakdemirli: Su ürünleri ihracatında 2023 için 2 milyar dolarlık hedef koyduk (3)

FİDAN DAĞITTI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yatağan ilçesinde zeytinyağı tesisini ziyaret ettikten sonra il merkezine geçti. Bakan Pakdemirli, Muğla Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti. Birlik Başkanı Mehmet Aldemir, çalışmaları hakkında Pakdemirli'yi bilgilendirdi. Bakan Pakdemirli, buradan cuma namazı için Kurşunlu Camii'ne geçti. Pakdemirli, namaz çıkışı caminin de bulunduğu Kurşunlu Meydanı'nda, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce kurulan stantta biberiye, defne ve fıstık çamı fidanı dağıttı.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla Muhtarlar Derneği Federasyonu'nu da ziyaret etti. Dernek Başkanı Kadir Gümüş, kurum önünde karşıladığı Bakan Pakdemirli'ye, tablo hediye etti. Pakdemirli, daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenecek 'Sektör Buluşması Toplantısı'na katılmak üzere üniversiteye geçti.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

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Bakan Pakdemirli: Su ürünleri ihracatında 2023 için 2 milyar dolarlık hedef koyduk (3)Bakan Pakdemirli: Su ürünleri ihracatında 2023 için 2 milyar dolarlık hedef koyduk (3)Bakan Pakdemirli: Su ürünleri ihracatında 2023 için 2 milyar dolarlık hedef koyduk (3)Bakan Pakdemirli: Su ürünleri ihracatında 2023 için 2 milyar dolarlık hedef koyduk (3)

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