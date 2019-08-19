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Bakan Pakdemirli: Su ürünleri üretiminin ekonomik değeri yıllık 940 milyon lira

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 11:44 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Barajlar ve göllerimiz aynı zamanda balıkçılık faaliyetlerine de zemin hazırlıyor.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Barajlar ve göllerimiz aynı zamanda balıkçılık faaliyetlerine de zemin hazırlıyor. Bu çerçevede DSİ'nin kullanımında bulunan baraj ve göletlerde gerçekleştirilen su ürünleri üretiminin ekonomik değeri yıllık olarak yaklaşık 940 milyon TL'yi buluyor" dedi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, baraj ve göletlerin su ürünleri üretimine zemin hazırlayarak hem vatandaşlara yeni bir gelir kapısı açtığı, hem de nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin devamlılığını sağladığı bildirildi. Türkiye'deki baraj ve göletlerde yaklaşık 30 farklı balık türü bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Bu doğal türlerin desteklenmesi ve balıkçılık faaliyetlerinden yüksek gelir elde edilmesi maksadıyla Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait 7 adet Su Ürünleri İstasyonunda çalışmalar yürütülüyor. DSİ Su Ürünleri İstasyonlarında yılda yaklaşık 30 milyon pullu sazan (Cyprinus carpio) ve 2 milyon civarında Şabut balığı (Tor grypus) üretiliyor. Yine ekonomik değeri yüksek olan Karaca mersini (Acipenser gueldenstaedtii) ve Sivriburunun (Acipenser stellatus) anaç adayı olarak bakım ve besleme çalışmalarına Amasya-Yedikır ve Bolu-Gölköy Su Ürünleri İstasyonlarında devam ediliyor. Bu çerçevede, yayın balığı (Silurus glanis) üretimi ise ülkemizde ilk kez DSİ Keban Barajı Su Ürünleri İstasyonunda yapıldı." denildi.
BARAJLARA 575 MİLYON BALIK BIRAKILDI
Etütleri tamamlanmış ve stok tespiti yapılmış baraj göllerinde DSİ tarafından belirlenen program dâhilinde düzenli olarak balıklandırma yapıldığı belirten açıklamada, şunlar kaydedildi: "DSİ tarafından bugüne kadar 235 baraj gölü ve çok sayıda gölete toplam 575 milyon değişik türde balık bırakıldı. Bu kapsamda yıllık olarak ortalama 30 milyon pullu sazan yavrusu yaklaşık 120 baraj gölü ile 30 adet gölete bırakılıyor. Şabut balığı ise havzaya özgü olması nedeniyle Atatürk ve Karakaya Baraj Göllerine bırakılıyor."
EKONOMİYE YILLIK 940 MİLYON LİRA KATKI
Bakan Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, baraj göllerinin, tarımsal sulama ile ülkenin gıda güvenliğinin teminatı olduğunu belirtti. Pakdemirli, "Barajlar ve göllerimiz aynı zamanda balıkçılık faaliyetlerine de zemin hazırlıyor. Bu çerçevede DSİ’nin kullanımında bulunan baraj ve göletlerde gerçekleştirilen su ürünleri üretiminin ekonomik değeri yıllık olarak yaklaşık 940 milyon TL’yi buluyor" ifadelerini kullandı.
2018 yılında 110 bin ton su ürünleri üretimi yapıldığını vurgulayan Pakdemirli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu üretimin ekonomik değeri 880 milyon TL’yi buluyor. Ayrıca, ticari avcılık yoluyla üretime açılan 179 baraj gölünde 2018 yılında 14 bin ton çeşitli türde su ürünü elde edildi. Bu üretimin ekonomik değeri de 60 milyon TL civarında." Bakan Pakdemirli, DSİ’nin uygun gördüğü baraj gölleri ve göletlerde özel sektör tarafından yetiştiricilik faaliyetlerinin yapılabildiğini de sözlerine ekledi.

Haber: ANKARA, (DHA)-

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