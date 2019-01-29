HABER

BAKAN PAKDEMİRLİ: SULAMANIN BAŞARININ ANAHTARI OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 08:22 | Son Güncelleme

Devlet Su İşleri(DSİ) Genel Müdürlüğünce, Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri düzenlendi.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)
Devlet Su İşleri(DSİ) Genel Müdürlüğünce, Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri düzenlendi. Seminere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın ve çok sayıda Devlet Su İşleri çalışanı katıldı.

"TARIMSAL HASILADA, AVRUPA'DA 1'İNCİ, DÜNYADA 7'İNCİYİZ"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı konuşmada, “Ülkemiz yönetim sisteminde olduğu gibi, tarımda da yeni bir döneme umutla girdik. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını birleştirerek, Tarım ve Orman Bakanlığı olduk. Bu birleşmeyi fırsata çevirmeliyiz. Tarımsal hasılada, Avrupa'da 1'inci, Dünyada 7'inciyiz. Tarımsal toprak varlığı olarak yine Dünyada 17. Sıradayız. Bu durum, elimizdeki toprak kaynağını, iyi kullandığımızı göstermesi açısından da önemli aslında. Küçükbaş hayvan ve Süt sığırı varlığında Avrupa Birliği'nde 1. Sıradayız. Büyükbaş hayvan varlığında da Avrupa Birliği'nde, Fransa'dan sonra 2. Sıradayız." dedi.
Devlet Su İşleri (DSİ)'nin ülkedeki en büyük yatırımcı kurumlardan birisi olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, 780 bin kilometrekare ülke topraklarının, her köşesine yatırımların götürüldüğünü, 65 yıldır sulama, enerji, içme suyu temini ve taşkın koruma sektörlerinde, hizmetlerin sürdüğünü belirtti.

"SULAMANIN BAŞARININ ANAHTARI OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ"
Bekir Pakdemirli, “Sulamanın Başarının Anahtarı Olduğunu Çok İyi Biliyoruz. Su, bizler için adeta bir katalizör vazifesine sahip. 16 yıllık süreçte baraj sayımızı 276'dan 563'e, HES sayımızı 105'ten 547'e, İçme Suyu tesis sayımızı ise 31'den 236'a çıkardık. Şu an için 6,5 Milyon Hektar sulanan alanımız mevcut. İnşallah, 2 Milyon Hektarlık alanımızı da sulamaya açmayı hedefliyoruz. Bunun sonucunda, tarımda ekstra yıllık 15 Milyar TL gelir artışı sağlamış olacağız." diye konuştu.

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ(HES) İNŞA ETMEK ÜLKEMİZ İÇİN BİR ZARURETTİR
Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:
Hidroelektrik santralleri(HES) inşa etmek ülkemiz için bir zarurettir. Cari açığın en büyük sebebi enerji ithalatıdır. Bu noktada HES'ler cari açığı azaltacak, en önemli yenilenebilir, yerli kaynaklardır. HES'lerle alakalı bölge halkının, zaman zaman doğru şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Şayet bölge halkına doğru olanı biz anlatmazsak, başkaları yanlış şeylerle onları yanıltabilir. Bütün su yapılarının yegâne sorumlusu DSİ Genel Müdürlüğü'dür. Özel sektör tarafından bölgelerde yürütülen bu çalışmalar, inşaat safhasında sık sık denetlenmelidir. HES projelerinde oluşacak tahribatların giderilmesi için, yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında, projesinde belirtilen fidanlar imkânlar dâhilinde, Orman Genel Müdürlüğü tarafından bedelsiz olarak tahsis edilecektir.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasının ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Görüntü Dökümü:
------------
-Bakan Pakdemirli'nin salona gelişi
-Pakdemirli'nin konuşması
-Hatıra Fotoğrafı

PARTNERKüresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?Küresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?
Bakan Pakdemirli: Sulamanın başarının anahtarı olduğunu çok iyi biliyoruzBakan Pakdemirli: Sulamanın başarının anahtarı olduğunu çok iyi biliyoruz
GÜNCELLEME 3 - AK Parti'nin belediye başkan adayına bıçaklı saldırıGÜNCELLEME 3 - AK Parti'nin belediye başkan adayına bıçaklı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Televizyon spikeri düğününde haber sundu

Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...

Bütün savaş uçaklarından sorumlu general Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Cehennem Deresi Kanyonu, turizme açılıyor

Cehennem Deresi Kanyonu, turizme açılıyor

Takla atarak durabildi! İstanbul'da bu sabah

Takla atarak durabildi! İstanbul'da bu sabah

Celal Şengör: İnsanları gömmek aptalca

Sözleri yine sosyal medyayı karıştıracak!

Diyarbakır'da akıl almaz kaza!

İnmek için kapıyı açtı, araçlar birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.