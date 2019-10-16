Bakan Pakdemirli: "Suriye ağlıyor, ey dünya siz neredesiniz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Budapeşte’deki Dünya Su Zirvesi’nde Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedeninin yer aldığı görüntüleri hatırlatıp, "Suriye ağlıyor. Peki dünyanın diğer kalanı nerede?’’ diyerek diğer ülkeleri eleştirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Budapeşte’deki Dünya Su Zirvesi’nin ikinci gününde gerçekleştirilen “Su Stresi ve Kitlesel Göç: Krizleri Önlemenin Yolları” başlıklı oturumun açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında Suriye’ye değinen Bakan Pakdemirli, daha 3 yaşında ailesi ile Suriye’deki iç savaştan kaçarken denizde boğulan ve cesedi sahile vuran Aylan bebeğin yürek sızlatan görüntülerini hatırlatarak, "Bu fotoğrafa yakından bakmanızı istiyorum. Bu çocuk Aylan Kurdi, ailesinin sevgili oğlu Aylan. Sadece bir saniye eğer bu çocuk sizin oğlunuz olsaydı ne hissederdiniz? Aylan’ın Şintuist, Budist, Müslüman, Yahudi veya Hristiyan olması fark eder mi? Siyahi veya beyaz olması fark eder mi? İşte bu kelimelerin bittiği nokta. Suriye ağlıyor. Peki dünyanın diğer kalanı nerede?’’ dedi.

‘‘Teröristler tarafından değiştirilen demografiyi eski haline getirmeyi amaçlıyoruz’’

Barış Pınarı Harekatı’na da değinen Bakan Pakdemirli, harekatın asla Suriye topraklarının işgaline veya demografik yapıyı değiştirmeye yönelik bir adım olmadığını vurguladı. Pakdemirli, "Ülkemizin güvenliği başta olmak üzere bu harekât sayesinde teröristlerce demografisi değiştirilen topraklar güvenli hale getirilecek ve ülkemizde yaşayan Suriyelilerin kendi istekleriyle ve güvenli biçimde bu topraklara, kendi evlerine dönmelerine imkan sağlanacak. Bölge güvenli hale geldiğinde gerçekleştirilecek su altyapısı, konut inşası, okulların inşası gibi pek çok alanı içeren kalkınma projesi ile Suriyelilerin kendi topraklarına dönmelerine imkan sağlanacak" diye konuştu.

‘‘Asıl meselemiz mülteci kardeşlerimize insanca yaşama olanağı sağlamak’’

Bakan Pakdemirli, dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’nin bu alandaki deneyimlerini de paylaştı. Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin büyük çoğunluğunun -yüzde 98’inin- kamplarda değil Türk vatandaşları ile birlikte kentlerde, köylerde yaşadığını ifade eden Pakdemirli, bu durumun Türkiye’nin mülteci deneyimini dünyada özel bir yere taşıdığını belirtti. Bakan Pakdemirli, asıl meselenin Suriyelilere sadece su, gıda, barınma gibi hizmetlerin sağlanması değil insanca yaşayacakları bir hayat sunmak olduğunu vurguladı.