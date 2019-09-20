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Bakan Pakdemirli: Sütte ekstra zam yapma kararlılığımız var (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 14:56 | Son Güncelleme

'YANGINLARLA TERÖRÜN İLİNTİSİNİ ORTAYA ÇIKARDIK' Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Kınık ilçesinde yaptığı ziyarette orman yangınlarının terörle ilintisini tamamen ortaya çıkardıklarını söyledi.

'YANGINLARLA TERÖRÜN İLİNTİSİNİ ORTAYA ÇIKARDIK'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Kınık ilçesinde yaptığı ziyarette orman yangınlarının terörle ilintisini tamamen ortaya çıkardıklarını söyledi. Pendik Kurtköy'deki ormanlık alanda dün akşam yaşanan orman yangınıyla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığını hatırlatan Pakdemirli, şunları söyledi:
"İstanbul valimizle görüştüm, konuyla ilgili bilgi aldım. Duyarlı bir vatandaşımızın cep telefonu kamerasıyla çekip, kolluk kuvvetlerine iletmiş olduğu ihbarla başlayan, yakalanmayla sonuçlanan bir durumla karşı karşıyayız. En başından beri, bu yaz yangınlar çıktığından beri, bir çok yangınla ilgili ciddi şüphelerimiz olduğunu söylemiştim. Çünkü aynı anda, aynı yerde veya aynı anda çok farklı lokasyonlarda farklı farklı yangınların çıkması üzerine, bu işin kasıtlı olabileceği, terörle ilgili olabileceği yönünde benim de bazı tespitlerim olmuştu. Takip eden günlerdeki yangınların çoğunun PKK tarafından üstlenilmesi de vardı. Araştırmalar kolluk kuvvetlerimiz tarafından devam ediyor. Ancak bugün yakalanan vatandaşla ilgili görünen o ki bir terör bağlantısı mevcut. Burada orman yangınlarıyla terörün ilintisini de tamamen ortaya çıkarmış oluyoruz."

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)

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