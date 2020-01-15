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  4. Bakan Pakdemirli: "Taklit ve tağşişi alışkanlık hale getirenleri meslekten, ticaretten men etmemiz gerekiyor"

Bakan Pakdemirli: "Taklit ve tağşişi alışkanlık hale getirenleri meslekten, ticaretten men etmemiz gerekiyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taklit ve tağşişi alışkanlık haline getirenlerin meslekten men, ticaretten men, gerekiyorsa hapis cezasıyla toplum sağlığını tehdit etmekten men edilmesi gerektiğini belirterek, "Çalışmalarımız bu yönde.

Bakan Pakdemirli: "Taklit ve tağşişi alışkanlık hale getirenleri meslekten, ticaretten men etmemiz gerekiyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taklit ve tağşişi alışkanlık haline getirenlerin meslekten men, ticaretten men, gerekiyorsa hapis cezasıyla toplum sağlığını tehdit etmekten men edilmesi gerektiğini belirterek, "Çalışmalarımız bu yönde. Gönlüm hapis cezasını isteyebilir ama tüm kurumların görüşleri önemli” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC deniz geçişi isale hattında yaşanan arıza ve taklit ve tağşiş suçlarını işleyenlere yönelik yasal düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik asrın projesi deniz geçişi isale hattında sabotaj olmadığına inandığını söyleyerek, çalışmaların sürdüğünü ve kimsenin endişeye kapılmaması gerektiğini kaydetti. Pakdemirli, “Sabotaj olması için örgütlü bir şey olması gerekir. Çünkü 280 metre denizin altında şamandıranın kesilmiş olması lazım. 280 metreye dalabilen dalgıç ben tanımıyorum şu anda. Bunlar komplo teorilerinden öte bir şey değil. Olayın kaynağı doğal sebepler gibi görünüyor. Şu saatlerde de Devlet ve Su İşlerimiz genel ve teknik bir açıklamayı medyaya, gazetelerimize geçmiş durumda. En önemlisi Kıbrıs’ın susuz kalmamasıdır. Bu konuyla ilgili de hiçbir endişe olmasın” ifadelerini kullandı.

“Gönlüm hapis cezasını isteyebilir”
Taklit ve tağşiş suçlarını işleyenlere yönelik yasal düzenlemeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Pakdemirli, gönlünden geçen cezayı da açıkladı. Pakdemirli, “Mevcut mevzuattaki cezaların hepsini biz zaten en yüksek şekilde uygulayacağız. Bununla ilgili mevzuatımızı düzenledik. Ancak zaman zaman bu taklit ve tağşişi yapanlar, bize ödedikleri cezalardan daha fazla bir kazanç elde ettikleri için taklit ve tağşişi yapmaya devam edebiliyorlar. Bunu da farklı isimler altında, farklı şirketler ve farklı adresler altında yapabiliyorlar. Bunu engelleme konusunda bir yasal çalışma yaptık. Bu yasal düzenlemeyle önemli olan neticeyi almak. Bu durumu alışkanlık haline getirmiş olanlar, kişiler de, firmalar da yanlışlıklar yapabilirler. Önemli olan bir ve birden fazla yaparak bunu alışkanlık hale getirmiş olanları bu meslekten men, ticaretten men, gerekiyorsa hapis cezasıyla toplum sağlığını tehdit etmekten men etmemiz gerekiyor. Çalışmalarımız bu yönde. Gönlüm hapis cezasını isteyebilir ama tüm kurumların görüşleri önemli. Bununla ilgili yasal düzenleme hem külliyede hem de Mecliste çalışılıyor” dedi.

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