Bakan Pakdemirli: Tarım, günlük siyasete alet edilmemeli (3)

ÇİFTÇİLERE UYARI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar'da deniz seviyesinden 1013 metre yükseklikteki Çatalkaya Meteoroloji radarında incelemelerde bulundu. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların dikkate alınmasını isteyen Bakan Pakdemirli, 24 Ocak'ta Antalya'da meydana gelen hortumu hatırlatarak, "Bu ve bunun gibi yatırımlar, bize yarın ile ilgili bilgi veriyor. Tarım, havacılık, denizcilik sektörü bundan çok faydalanıyor. Antalya'da sel felaketi oldu. Hortum riski olduğunu ve dikkat edilmesi gerektiğini o zaman söylemiştik. Can ve mal kaybı olmasın demiştik. Meteorolojinin uyarı yayınladığı saatlerde, dışarda olmamak kendinizi emniyet altına almak konusundaki uyarılar dikkate alınmalı. Batı ülkeleri bunu ciddiye alıyor. Başta can, çok kıymetli" dedi.

İZMİR, (DHA)

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