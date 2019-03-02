Bakan Pakdemirli: Tarım, savunma sanayisinden önemlidir

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımın savunma sanayisinden önemli olduğunu belirterek, "Çünkü önümüzdeki 25 yılda yüzde 50 daha fazla gıda üretimine ihtiyacımız olacak ve pazar büyüyecektir. Yüzde 50 gıda üretiminden daha fazlası demek, bugünkünden çok daha iyi ve doğru şekilde çalıştığımızın göstergesi olacaktır" dedi.

Siirt'e, çeşitli inleme ve temaslarda bulunmak üzere gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Pakdemirli, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Siirt Milletvekili Osman Ören ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek, partililerle bir araya geldi. AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş'ın seçim bürosunun açılışına katılan Bakan Pakdemirli, burada partililere seslendi.

'TÜRK'Ü, KÜRT'Ü, ARAP'I BİRDİR BÖLÜNMEZDİR'

Bakan Pakdemirli, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Çok güzel bir bahar sabahında Siirt’e ulaştık. Allah o kadar güzellik vermiş ki bu topraklara. Bu topraklarda eksik bir şey bırakmamamız gerekiyor. Hizmet aşkı ile yanan bir parti var, bu da AK Parti'dir. Bizler de bu anlamda buna destek olacağız. Bizler biriz, bizleri kimse bölemedi, bölemeyecektir. Türk’ü, Kürt’ü Arap’ı birdir, bölünmezdir" dedi.