Bakan Pakdemirli: Tarım, savunma sanayisinden önemlidir (2)

'KİMSE TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİNİN ARASINA GİREMEZ'

Çeşitli temaslarda bulunmak için Şırnak’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne geçerek dün İdil ilçesinde kayalıklardan düşerek omurgası kırılan 22 yaşındaki çoban Aziz Akut’u ziyaret ederek, sağlık durumu ile ilgili y0etkililerden bilgi aldı. Buradan Şırnak Valiliği’ne geçen Bakan Pakdemirli, valilik makamında Vali Mehmet Aktaş’la basına kapalı görüştükten sonra çıkışta halka fidan dağıttı.

Bakan Pakdemirli, valilik ziyaretinin ardından AK Parti Şırnak İl Başkanlığı'nda partilerlerle bir araya geldi. Burada partililere seslenen Bakan Pakdemirli, Şırnak'ın terör saldırılarında büyük travmalar yaşadığını söyledi. Terör örgütü PKK’nın 1980’li yıllardan bugüne kadar ülkeyi istikrarsızlaştırmak için çaba harçayarak bölmeye çalıştığını anlatan Bakan Pakdemirli, "Gelirken uçakla baktım gerçekten çok güzel bir coğrafya burası. Buraları güzelleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Terör örgütünün saldırıları bu bölgenin gelişmesinde hep engel oldu. Son yıllarda devletin kararlığı sayesinde örgütün varlığını minimize ettik. Güvenlik ile ilgili problemlerimiz kalmadı. Bu bölgenin tarımla, hayvancılıkla, kültürel değerleriyle çok iyi bir yere geleceğine inanıyorum. Bu Kürt-Türk ayırımını yapanlar bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne baksınlar, Meclis'in yarısından çoğu Kürt kökenlidir. Siz daha neyin kavgasını yapıyorsunuz. Kimse Türk-Kürt kardeşliğinin arasına giremez ve terör örgütü kesinlikle Türk-Kürt kardeşliğinin girmesine müsaade etmememiz gerekiyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN TÜRK KÜRT MESELESİ DİYE BİR ŞEYİ YOK'

AK Parti ziyaretinin ardından Bakan Pekdemirli, bir otelde düzenlenen 'Tarım ve Orman Sektör Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Pakdemirli, AK Parti dönemlerinden önceki devlet yöneticilerinin bölge halkına özür borcu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Devlet bugüne kadar yapacağını yapmış. Devletin bizim dönemimiz için demiyorum ama bizden önceki dönemler için bir özür borcu olabilir. Doğuya bir özür borcumuz olabilir. Cumhuriyet tarihi boyunca belli kesimler tek bir ulus devleti yaratmak uğruna ötekileştirilmiş veya varsayılmamış. Aleviler, Kürtler, şu bu, Sünni diye ciddi ciddi ayrımcılık yapmışız. Ve herkesin etnik kimliğini istediği gibi yaşamasına da cumhuriyetin yeni yönetimi razı olmamış. O günde böyle bir ulus devletçi akımı varmış. Tek tip, tek tornadan çıkma toplum yaratmaya vesile kötü bir niyetle değil ama bazı kesimler yok sayılmış. Devletin bu konuda belki bir özre ihtiyacımız vardır. Ama zaten bunlar AK Parti döneminde olmamış. Şu an herkes istediği şekilde etnik kimliğini yaşayabilir. İstediğini yapabiliyor. Türkiye’nin Türk, Kürt meselesi diye bir şeyi yok. Kürt kökenli cumhurbaşkanımız oldu. Meclis başkanımız, yöneticilerimiz, bakan yardımcılarımız oldu. Bakanlığımızın teşkilatımızın belki yüzde 80’i doğu kökenli. Hepsi ile iyi anlaşıyoruz. Aslında Türkiye’nin böyle bir sorunu yok. Türk ve Kürt kardeşliği ezelden beri vardır. Ve sonsuza kadarda olacaktır."