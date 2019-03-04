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Bakan Pakdemirli: Tarımla ilgili her konu siyasete alet ediliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 15:13 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarımla ilgili her konu ne yazık ki  günlük siyasete alet ediliyor" dedi.

Bakan Pakdemirli: Tarımla ilgili her konu siyasete alet ediliyor

NEVŞEHİR, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarımla ilgili her konu ne yazık ki günlük siyasete alet ediliyor" dedi.
Nevşehir'de ziyaretlerde bulunan Bakan Pakdemirli, Nevşehir Ticaret Borsası Doğa Tohumculuk A.Ş.'nin laboratuvar ve seralarında inceleme yaptı. Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Türkiye’nin tohumculuk açısından gelmiş olduğu noktayı görmüş ve istişare etmiş olduk. Türkiye çok iyi bir noktaya geldi. 2002 yılında 150 bin ton alım oldu. Bugün 1 milyon 50 bin ton oldu. Nevşehir'de de bunun başarılı bir örneğini gördük. Bu da tarım sektörü olarak bizi son derece memnun etti" diye konuştu.
'150 BİN TON ÜRETİMDEN 1 MİLYON 50 BİN TONA GELMİŞİZ'
Tarımla ilgili konuların siyasete alet edildiğini belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:
"Tarımla ilgili her konu ne yazık ki günlük siyasete alet ediliyor; ama buradaki rakamları ve gerçekleri bilerek konuşmak gerekli diye düşünüyorum. Yani 150 bin ton üretimden 1 milyon 50 bin tona gelmişiz. Dünyada da 11'inci sıradayız. Yani Türkiye, 2023 ile ilgili kendisine hep ilk 10'da olmak gibi bir hedef koydu. Tohumculuk sektöründe de aslında 11'inci sırayla ve 750 milyon dolarla dünyada ihracatta 11'inci sıradayız. Tabii ki daha iyi yapmamız lazım. Bu tarz insiyatif ve girişimleri bakanlık olarak, sektör olarak mutlaka destekliyor olmamız lazım. Daha iyiye doğru bir yolculuğa çıkmamız lazım, bulunduğumuz yeri de kötü görmüyor olmamız gerekiyor" diye konuştu.

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Bakan Pakdemirli: Tarımla ilgili her konu siyasete alet ediliyorBakan Pakdemirli: Tarımla ilgili her konu siyasete alet ediliyorBakan Pakdemirli: Tarımla ilgili her konu siyasete alet ediliyor

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