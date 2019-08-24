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Bakan Pakdemirli: Taşkın Müzesi'ni Trabzon'da hayata geçiriyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 12:50 | Son Güncelleme

Bakan Pakdemirli: Taşkın Müzesi'ni Trabzon'da hayata geçiriyoruz TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taşkın olaylarına dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Taşkın Müzesi’ni Trabzon’da hayata geçireceklerini açıkladı.

Bakan Pakdemirli: Taşkın Müzesi'ni Trabzon'da hayata geçiriyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taşkın olaylarına dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Taşkın Müzesi’ni Trabzon’da hayata geçireceklerini açıkladı.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz'de yaklaşık 74 bin münferit dere bulunduğunu belirterek, bu kapsamda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından taşkın olaylarına dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla dünyadaki ilk Taşkın Müzesi kurulum çalışmalarına başladıklarını dile getirdi. Müzenin, Trabzon Devlet Su İşleri 22'nci Bölge Müdürlüğü’nde yapılacağını ve 7’den 70’e herkesin faydalanabileceğini ifade eden Pakdemirli, "Müzede, 'taşkına sebebiyet vermemek', 'taşkından korunmak' ve 'taşkın anındaki davranışlar' ile ilgili aktivasyon alanları, simülasyonlar, deneysel setler ile dünya genelinde son yıllarda uygulanmaya başlanan yenilikçi taşkın kontrol tesislerinin tanıtılacağı bölümler gibi pek çok farklı bölüm yer alacak" dedi.
'MÜZE 2020 YILINDA HİZMETE SUNULACAK'
Bakan Pakdemirli, bakanlık ve DSİ olarak bu projeyi çok önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti: "Ülkemizin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz’de, taşkınlar konusunda bilinç oluşturmak maksadıyla, Bakanlığımız ve yanı sıra DSİ olarak bu projeyi çok önemsiyoruz. Taşkın müzesini, Bölge Müdür Vekilimiz Dr. Emre Akçalı, bizzat kendi projelendirdi. Bu anlamda fark yaratan bu proje için, kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Müzenin inşaat ihalesine önümüzdeki ay çıkılacak. Müze, 2020 yılında hizmete sunulacak."
'MÜZEDE HEYELAN MAKETİ OLACAK'
Pakdemirli, müzenin, geçirgen bent hidrolik modeli, yenilikçi ve klasik taşkın/rusubat kontrol tesis tipleri, interaktif nehir taşkını modeli, interaktif şehir taşkını modeli, heyelan

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