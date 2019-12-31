HABER
  4. Bakan Pakdemirli, tedavisi tamamlanan hayvanları doğaya saldı

Bakan Pakdemirli, tedavisi tamamlanan hayvanları doğaya saldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.12.2019 19:31 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu'da ormanlık alanda ekiplerin yaralı olarak bulduktan sonra tedavileri yapılan 1 kurt, 2 şahin ve 1 vaşağı doğaya saldı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu'da ormanlık alanda ekiplerin yaralı olarak bulduktan sonra tedavileri yapılan 1 kurt, 2 şahin ve 1 vaşağı doğaya saldı.
Bolu'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Abant bölgesinde yaban hayvanlarına yem bıraktı. Bakan Pakdemirli daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaralı halde bulup, tedavileri yaptırılan hayvanları doğaya saldı. Pakdemirli 1 kurt, 2 şahin, 1 vaşağın doğaya salımını gerçekleştirdi. Gazetecilere açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Bugün burada öncelikle doğal hayatı desteklemek anlamında kışın bu zamanında doğal hayatta yaşayan hayvanların beslenmeleriyle ilgili problem olmasın diye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz yemleme yapıyor. Bu çalışmalar ile alakalı hep birlikte yemleme yaptık. Bunun haricinde yaralı şahinlerimiz vardı. Onların salınımını beraber yaptık. Şimdi de bir süredir tedavi gören vahşi doğada bulduğumuz bu vaşağımızı tabiata hep birlikte saldık. Doğal hayatı destekliyoruz. Doğal hayatın devam etmesi için bakanlığımız, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz her zaman gereğini yapıyor. Doğal hayatın devamı için bundan sonra da çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürecek." dedi.
Bakan Pakdemirli daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün alabalık üretim tesisini ziyaret etti. Burada yumurtlama dönemindeki balıkları sağdı. Pakdemirli son olarak Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan Dereceören Köyü'nü ziyaret ederek burada köylülerle sohbet etti.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Halife Harun Reşid'in altınları bulundu Halife Harun Reşid'in altınları bulundu
Bakan Akar, 2019 faaliyetlerini anlattıBakan Akar, 2019 faaliyetlerini anlattı
Putin ve Zelenskiy’den 2020’de esir değişimi kararıPutin ve Zelenskiy’den 2020’de esir değişimi kararı
1/

En Çok Okunan Haberler

Hadise’den seksi 'leopar' paylaşımı

Hadise’den seksi 'leopar' paylaşımı

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Metrobüste taciz iddiasıyla ilgili yeni gelişme!

Metrobüste taciz iddiasıyla ilgili yeni gelişme!

Bakan Akar'dan Libya mesajı: Gereğini yapacağız

Bakan Akar'dan Libya mesajı: Gereğini yapacağız

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Diğer Haberler
Bakan Akar'dan Libya tezkeresiyle ilgili son dakika mesajı: Gereğini yapacağız

Bakan Akar'dan Libya mesajı: Gereğini yapacağız

CHP'li vekilin acı günü! Kılıçdaroğlu da cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu da cenaze törenine katıldı

CHP'den öğrenci affı teklifi

CHP'den öğrenciler için flaş teklif

Son seçim anket sonuçları! (Partilerin oy oranları, Muharrem İnce ve Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken veriler)

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar: Kılıçdaroğlu aday olursa ben olmam

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

Mansur Yavaş'tan canlı yayında Sinan Aygün açıklaması

Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.