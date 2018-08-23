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Bakan Pakdemirli: Teknolojinin içinde olmamız gerek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 13:57 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Orman Yangın İlk Müdahale Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli: Teknolojinin içinde olmamız gerek

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Orman Yangın İlk Müdahale Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Yakın zamanda insansız hava araçlarının yangına müdahalede kullanılabileceğini belirten Pakdemirli, "Teknolojinin içinde olmamız gerekiyor. Her konuda teknolojiyi azami şekilde nasıl kullanacaksak bunu kullanmamız gerekiyor" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde Kemalpaşa'daki Orman Yangın İlk Müdahale Merkezi'nde incelemelerde bulundu, personelle bayramlaştı. Çeşme'den helikopterle Kemalpaşa'daki merkeze gelen ve uçuş sırasında güzergahtaki yangın kontrol kuleleriyle bağlantı kuran Bakan Pakdemirli, bilgi alıp, bayramlarını kutladı. Oğlu Burak'la birlikte helikopterden inen Bakan Pakdemirli'yi Orman Yangın İlk Müdahale Merkezi'nde İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Orman Genel Müdürü Şahin Aybal, Kemalpaşa Belediye Başkanı AK Parti'li Arif Uğurlu ve merkezdeki personel karşıladı. Buradaki personelle bayramlaştıktan sonra merkezi gezen Bakan Pakdemirli, İzmir Orman Genel Müdürü Şahin Aybal'dan bilgi aldı.
Ziyareti sırasında yangın kontrol merkez aracına binen Bakan Pakdemirli, yangına müdahale konusunda insansız hava araçlarının da kullanılması konusunda altyapı çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. Bakan Pakdemirli, insansız hava araçlarının kullanılmasıyla ilgili "Her konuda olduğu gibi bakanlığımızda da teknolojiyle iç içe olmamız gerekiyor. Teknolojinin içinde olmamız gerekiyor. Her konuda teknolojiyi azami şekilde nasıl kullanacaksak bunu kullanmamız gerekiyor. Teknolojiyi kullanmamızdaki ana şart nedir? İşimizi kolaylaştırıyorsa daha rahatlaştırıyorsa ve daha çabuk yapmamızı sağlıyorsa teknolojiyi kullanacağız. Orman tarafında da bu tarz projelerimiz olacak" diye konuştu.
'7 MİLYAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ'
Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2023 hedefleri arasında 7 milyar fidanı toprakla buluşturmanın olduğunu belirten Pakdemirli, "Bugün yangınla mücadele kapsamında Orman Genel Müdürlüğümüzün yangın ekiplerini yerinde görmek, onlara destek vermek, bayramlaşmak için Kemalpaşa'dayız. Bugün yolculuğumuz esnasında tüm yangın kuleleriyle irtibata geçtik, onların bayramlarını kutladık. Orman Genel Müdürlüğümüz iyi bir teşkilat. Kurumsal bir teşkilat. Varlığı 150 yıla dayanan bir teşkilat. Tabii ki orman varlığımız çok önemli. Son 15 yılda orman varlığımız yüzde 30 arttı. 2023 gibi önemli hedeflerimiz var. 7 milyar fidanı ülkemizle buluşturmuş olacağız. Bizler için her bir ağacın önemi var. Orman teşkilatımız dünyada birinci. Yangına müdahale olarak 15 dakikalık süreyi 10 dakikayla kadar indirmiş durumdalar. Yangın sezonu henüz kapanmadı. İnşallah büyük yangınlarla karşılaşmayız. Yangınların çoğu ihmal ve kazaların sonucu oluşuyor. Bu konuda milletimiz vatandaşımız, dikkat ederek yangın çıkmama konusunda azami ihtimam gösterecek şekilde davranırlar diye düşünüyorum" dedi.
2018 yılındaki orman yangınlarıyla ilgili bilgi veren ve orman yangınları konusunda duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, "Türkiye çapında bu yangın sezonunda 1250 yangın çıktı. Yaklaşık 3 bin hektarlık alanda yangın çıktı. İzmir'de de 107 orman yangını çıkmış durumda ama yangınlara çok kısa sürede müdahale ediyoruz. Ekiplerimize bu noktada tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Bakan Pakdemirli, Orman Yangın İlk Müdahale Merkezi'ndeki incelemelerinin ardından helikopterle Spil Dağı Milli Parkı'na geçti.

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Bakan Pakdemirli: Teknolojinin içinde olmamız gerekBakan Pakdemirli: Teknolojinin içinde olmamız gerekBakan Pakdemirli: Teknolojinin içinde olmamız gerekBakan Pakdemirli: Teknolojinin içinde olmamız gerek

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