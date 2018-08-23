Bakan Pakdemirli: Teknolojinin içinde olmamız gerek

Ziyareti sırasında yangın kontrol merkez aracına binen Bakan Pakdemirli, yangına müdahale konusunda insansız hava araçlarının da kullanılması konusunda altyapı çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. Bakan Pakdemirli, insansız hava araçlarının kullanılmasıyla ilgili "Her konuda olduğu gibi bakanlığımızda da teknolojiyle iç içe olmamız gerekiyor. Teknolojinin içinde olmamız gerekiyor. Her konuda teknolojiyi azami şekilde nasıl kullanacaksak bunu kullanmamız gerekiyor. Teknolojiyi kullanmamızdaki ana şart nedir? İşimizi kolaylaştırıyorsa daha rahatlaştırıyorsa ve daha çabuk yapmamızı sağlıyorsa teknolojiyi kullanacağız. Orman tarafında da bu tarz projelerimiz olacak" diye konuştu.

'7 MİLYAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ'

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2023 hedefleri arasında 7 milyar fidanı toprakla buluşturmanın olduğunu belirten Pakdemirli, "Bugün yangınla mücadele kapsamında Orman Genel Müdürlüğümüzün yangın ekiplerini yerinde görmek, onlara destek vermek, bayramlaşmak için Kemalpaşa'dayız. Bugün yolculuğumuz esnasında tüm yangın kuleleriyle irtibata geçtik, onların bayramlarını kutladık. Orman Genel Müdürlüğümüz iyi bir teşkilat. Kurumsal bir teşkilat. Varlığı 150 yıla dayanan bir teşkilat. Tabii ki orman varlığımız çok önemli. Son 15 yılda orman varlığımız yüzde 30 arttı. 2023 gibi önemli hedeflerimiz var. 7 milyar fidanı ülkemizle buluşturmuş olacağız. Bizler için her bir ağacın önemi var. Orman teşkilatımız dünyada birinci. Yangına müdahale olarak 15 dakikalık süreyi 10 dakikayla kadar indirmiş durumdalar. Yangın sezonu henüz kapanmadı. İnşallah büyük yangınlarla karşılaşmayız. Yangınların çoğu ihmal ve kazaların sonucu oluşuyor. Bu konuda milletimiz vatandaşımız, dikkat ederek yangın çıkmama konusunda azami ihtimam gösterecek şekilde davranırlar diye düşünüyorum" dedi.