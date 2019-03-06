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Bakan Pakdemirli: “Terör örgütlerine siyasi tünel kazan bir CHP var”

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 17:24 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Terör örgütlerine siyasi tünel kazan bir CHP var.

Bakan Pakdemirli: “Terör örgütlerine siyasi tünel kazan bir CHP var”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Terör örgütlerine siyasi tünel kazan bir CHP var. Bunu da Ege’nin insanı iyi anlar” dedi.
Bir dizi ziyaret, temas ve programlara katılmak üzere Çanakkale’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Pakdemirli’ye ziyaretinde AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider eşlik etti. Bakan Pakdemirli, “Bu sektör toplantımızda tarımın sıkıntılı alanlarını ve iyi alanlarını konuşacağız. Özellikle dertleşeceğiz. Çanakkale çok güzel bir ilimiz, aynı İzmir gibi. Dünyanın en güzel doğası ama diğer tarafta kent yeterince hizmet alamamış durumda. Burada bir eksiklik varsa bizim eksikliğimiz diye kabul etmek lazım. Biz AK Parti olarak kendimizi yeterince vatandaşa aktaramamışız. AK Parti’nin hizmetlerinden, AK Parti’nin belediyeciliğini ve AK Parti’nin ne yaptığını, ne yapabileceğini, dününü, bugününü ve yarınını demek ki yeterince anlatamamışız. Ama ben gelirken yaptığım siyasi analizlerde hem de arkadaşlarımla konuştuğumda aslında Çanakkale’nin geçilemez olduğu tamamen hikaye. Çanakkale geçilir ama bu anlamda geçilir. Tabii ki Çanakkalemiz tarihi itibariyle son derece kahramanlık destanlıkları yazmış bir şehrimiz. Biz bu şehrimize layık olan hizmeti mutlaka ama mutlaka buraya getirmemiz gerekiyor. Bunu yapmamız için de kendimizi topluma, insanlara çok daha iyi anlatmamız lazım” şeklinde konuştu.
Ülkenin vesayet odaklarına teslim edilmemesi gerektiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, “İşte Atatürk’ün kurduğu CHP, ne yazık ki Atatürk’ün kurduğu CHP değil artık. Bunu da bizim topluma anlatıyor olmamız lazım. Terör örgütlerine siyasi tünel kazan bir CHP var. Bunu da Ege’nin insanı iyi anlar. Anlatılırsa iyi anlar. O yüzden teşkilatımıza büyük görevler düşüyor. Bu görevlerin içerisinde işte en başta Kadın Kollarımız tek tek kapı kapı dolaşacaklar. Çünkü kadınlarımıza her kapı açılıyor. Tek tek kapı kapı çalacağız. Diyeceğiz ki; ‘hadi dostum, hadi arkadaşım, bu Recep Tayyip Erdoğan’ın meselesi değil. Bu milletin meselesidir. Bu ülkemizin geleceğinin meselesidir. Bu çocuklarımızın geleceğinin meseledir’ deyip, bize oy vermeyenleri de ikna edeceğiz. Yani bu seçim iki eksende geçiyor. Bir vesayet odaklarından Türkiye’yi uzaklaştırmamız lazım. Ve yeni bir sisteme geçtik. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtik. Ve vize aldık milletten, bu vizenin adı 2023’e kadar AK Parti bu ülkeyi yönetsin. Bu vizeyi şimdi tekrar sorgulatmamamız gerekiyor. Bu vize tekrar sorgulanmamalı. Yani öbür gün oylarımızda herhangi bir düşüş, yarın tekrar seçime gidelim, tekrar genel seçime gidelim gibi bir şey doğurur. O yüzden biz 2023’e kadar seçime ihtiyacımız yok. Önümüzdeki bu son seçimdir, 2023’e kadar AK Parti kendini hizmete odaklayacak. Vatandaşa nasıl hizmet götürürüm, biz de Ankara’da oturacağız, memleketin çeşitli yerlerine gideceğiz. Tarımla ilgili hizmet vereceğiz, ormanla ilgili hizmet vereceğiz. Barajlarımızı yapacağız. Gıdayla ilgili işlerimizi yapacağız. Hayvancılığı geliştireceğiz. Bunlara yoğunlaşmamız gerekiyor. Yani sizlere hizmete yoğunlaşmamız gerekiyor. Artık Türkiye seçime doymuştur. O yüzden bu son seçimi de Allah’ın izniyle AK Parti belediyeciliğini Çanakkale’de taçlandırırsak, ondan sonra 2023’e kadar da bir daha seçimimiz olmayacak” dedi.
Ziyaretin ardından Bakan Pakdemirli, beraberindekilerle birlikte Barbaros Mahallesi’nde bulunan Deniz Ürünleri ve Küçük Balıkçıları Koruma Derneğini ziyaret ederek, bölge balıkçılarıyla buluştu. Bakan Pakdemirli, Cumhur İttifakı ve AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider ile birlikte Sarıçay’da yapılması planlanan temizlik çalışmaları ve ıslah projesini değerlendirdi.

Bakan Pakdemirli: “Terör örgütlerine siyasi tünel kazan bir CHP var”

Bakan Pakdemirli: “Terör örgütlerine siyasi tünel kazan bir CHP var”

Bakan Pakdemirli: “Terör örgütlerine siyasi tünel kazan bir CHP var”

Bakan Pakdemirli: “Terör örgütlerine siyasi tünel kazan bir CHP var”

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