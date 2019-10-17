HABER

Bakan Pakdemirli: Teröre karşı bir olup, kenetlendik

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 18:56 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pardemirli, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Bölgeye barış ve huzur getirmek için meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pardemirli, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Bölgeye barış ve huzur getirmek için meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Bu kritik süreçte batısıyla doğusuyla kuzeyiyle güneyiyle fert ve toplum olarak teröre karşı bir olup, kenetlendik" dedi.

Bakan Pakdemirli, 3'üncü Tarım, Gıda, Hayvancılık, İnşaat ve Mobilya Dekorasyon fuarının açılışına katılmak üzere Batman'a geldi. 20 Ekim'e kadar sürecek fuarın açılışına Pakdemirli'nin yanı sıra Vali Hulusi Şahin, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir, TBMM Tarım Komisyon Başkanı Yunus Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı.

'BARIŞ PINARI HAREKATI DEVAM EDİYOR'

Açılışta konuşan Bakan Pakdemirli, Batman Hayvancılık ve Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağını ve Batman Çayı'nda da ıslah çalışmasının tamamlanacağını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Süriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Bakan Pakdemirli, "Bölgeye barış ve huzur getirmek için meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Bu kritik süreçte batısıyla doğusuyla kuzeyiyle güneyiyle fert ve toplum olarak teröre karşı bir olup kenetlendik. Toprağa değil, yüreğimize gömdüğümüz şehitlerimizi yüce Mevlanın engin rahmetine emanet ediyor, kahramanlarımızın aileleri için sabırlar diliyorum. Dualarımız askerlerimiz ve bölgede yaşayan vatandaşlarımız için" dedi.

'BATMAN MERCİMEK ÜRETİMİNDE 4’ÜNCÜ SIRADA'

Bakan Pakdemirli, bölgede tarım potansiyelinin önemini de değinerek, mercimek üretiminde Batman'ın 4'üncü sırada olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, yerli ve milli traktörün test çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Batman’da çiftçilerimize son 17 yılda 1.3 milyar lira tarımsal destek verdik. Yüzölçümü bakımından Batmanımız 4500 kilometrekare ile ülke sıralamasında 69'uncu il olmasına rağmen ülkemizin tarım ve hayvancılığına katkısı çok büyük. En önemli örneği ise küçükbaş hayvan varlığında 19'uncu, mercimek üretiminde 4'üncü, çilek üretiminde ise 9'uncu sırada olmasıdır. Fuarda güzel traktörler var ama mazot cep yakıyor. Bu nedenle enerji ile çalışacak yerli ve milli traktörü test aşamasındayız."

Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki... Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki...
Yıldırım kanyonda iki noktada yangına neden olduYıldırım kanyonda iki noktada yangına neden oldu
Üniversiteli Kardelen, Kuşadası'nda toprağa verildiÜniversiteli Kardelen, Kuşadası'nda toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Emekli olacaklar dikkat! Maaşlar e-devletten bağlanacak

Emekli olacaklar dikkat! Maaşlar e-devletten bağlanacak

Çocukları miras yüzünden birbirine girdi! 'Mezarı açılsın'

Çocukları miras yüzünden birbirine girdi! 'Mezarı açılsın'

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırda dikkat çeken görüntü! YPG, Rusya bayrağı astı

Sınırda dikkat çeken görüntü!

Son dakika: İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

MSB'den yaptırım söylemlerine tepki!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde karakola havan toplu saldırı!

Karakola havan toplu saldırı!

Son dakika: Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı

Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı!

Rasulayn'da terör örgütünün en büyük silah deposu bulundu

Bölgeden sıcak fotoğraf! En büyüğü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.