Bakan Pakdemirli: Teröre karşı bir olup, kenetlendik

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pardemirli, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Bölgeye barış ve huzur getirmek için meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Bu kritik süreçte batısıyla doğusuyla kuzeyiyle güneyiyle fert ve toplum olarak teröre karşı bir olup, kenetlendik" dedi.

Bakan Pakdemirli, 3'üncü Tarım, Gıda, Hayvancılık, İnşaat ve Mobilya Dekorasyon fuarının açılışına katılmak üzere Batman'a geldi. 20 Ekim'e kadar sürecek fuarın açılışına Pakdemirli'nin yanı sıra Vali Hulusi Şahin, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir, TBMM Tarım Komisyon Başkanı Yunus Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı.

'BARIŞ PINARI HAREKATI DEVAM EDİYOR'

Açılışta konuşan Bakan Pakdemirli, Batman Hayvancılık ve Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağını ve Batman Çayı'nda da ıslah çalışmasının tamamlanacağını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Süriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Bakan Pakdemirli, "Bölgeye barış ve huzur getirmek için meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Bu kritik süreçte batısıyla doğusuyla kuzeyiyle güneyiyle fert ve toplum olarak teröre karşı bir olup kenetlendik. Toprağa değil, yüreğimize gömdüğümüz şehitlerimizi yüce Mevlanın engin rahmetine emanet ediyor, kahramanlarımızın aileleri için sabırlar diliyorum. Dualarımız askerlerimiz ve bölgede yaşayan vatandaşlarımız için" dedi.