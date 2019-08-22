HABER

Bakan Pakdemirli: ”THK siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “THK’nın vermiş olduğu uçuşa elverişlilik sertifikalarının hiçbirine güvenmiyorum.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “THK’nın vermiş olduğu uçuşa elverişlilik sertifikalarının hiçbirine güvenmiyorum. THK filoları işimize yaramıyor, almak zorunda değiliz. THK siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır. Ana muhalefet ile birlikte hareket ediyor” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayıp çevre yerlere sıçrayan orman yangınlarına ve yangınlarda gündeme gelen THK uçaklarına dair tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.
Pakdemirli yaptığı açıklamada, “Kim uçmak istiyorsa uçsun bunlarla. Benim THK’ya 1 lira borcum yok. Biz bir kamu kurumuyuz. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Biz ihaleyle bu tarz servisleri kurumlara veren bir kurumuz, biz devletiz. Ondan istedi diye biz bir şey yapacak da değiliz. Benim teşkilatım, bunlarla uçmak istemiyor. Hükümetimize bir siyasi saldırı var. Bunu da gerekli kurumlar gerekli şekilde dikkate alacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.
Sivil havacılık belgelerine ilişkin konuşan Pakdemirli, “Şu anda içinde bulunduğu mali problemlerden dolayı THK’nın vermiş olduğu uçuşa elverişlilik sertifikalarının hiçbirine güvenmiyorum. THK filoları işimize yaramıyor, almak zorunda değiliz. THK siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır. Ana muhalefet ile birlikte hareket ediyor” şeklinde konuştu.

PARTNERBeklenen açıklama geldi! Aşk mı yaşıyorlar?Beklenen açıklama geldi! Aşk mı yaşıyorlar?
Bakanlık önlem aldı, arı ölümleri azaldıBakanlık önlem aldı, arı ölümleri azaldı
Canlı yayında, fakülte sınavıCanlı yayında, fakülte sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Son dakika: Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de!

127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

İzmir'de markete silahlı saldırı!

İzmir'de markete silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.