Bakan Pakdemirli: TMO kuru üzüm alımı yapacak

Nevra UÇKAÇ- Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA) - İZMİR Ticaret Borsası'nın (İTB) düzenlediği kuru üzüm ve kuru incir ilk ürün alım töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarının 10 lira civarında seyrettiğini belirterek, üreticiyi desteklemek amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kuru üzüm alımı yapacağını açıkladı. Tarihi binada gerçekleştirilen toplantıda üreticiler, üzümlerini en yüksek fiyattan satabilmek için borsa binasına getirerek, bereketli sezon geçirmeyi diledi. İTB'nin tarım sektörünün gelişimine katkı sağlamak, üretimi ve üreticiyi teşvik etmek amacıyla geleneksel hale getirdiği kuru üzüm ve kuru incir ilk ürün töreni, bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin geldiği törene; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, ev sahibi İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile çeşitli üniversitelerin rektörleri ve çok sayıda üretici katıldı.

'YANGINA ULAŞMA SÜRESİNİ 10 DAKİKAYA İNDİRECEĞİZ' Borsanın tarihi binasında düzenlenen 2019- 2020 sezonu çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir sezon açılışı töreninde konuşan Bakan Pakdemirli, çok bereketli dönem yaşandığını belirterek, bağ bozumu ve çeşitli ürünlerde hasat sezonu olduğunu dile getirdi. Gelecek yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte balık sezonunu İzmir'de açmayı istediklerini kaydeden Pakdemirli, konuşmasının başında, orman yangınlarına değindi. Kamuoyunda konuyla ilgili bilgi kirliliği olduğunu dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu: "İzmir'de elim bir olay yaşandı. Ben de 55 saate yakın orman personeliyle sahada mücadele verdim. Teşkilatımız çalışıyor. Yangınlar dünyanın bir gerçeği. Temmuz 2018'de son 140 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadık. İklim çok hızlı değişiyor. Alaska'da 40 bin hektarlık alan yandı. NASA'ya göre son 2 günde Kongo'da 10 binden fazla yangın çıktı. Amazon'da 2 bin hektarın üzerinde alan yandı. Yunanistan'da geçen yılki yangında 91 kişi öldü. Türkiye'deki istatistiklere bakıldığında ise 1974 yılında bin 400 tane yangın çıkmışken geçen yıl ise 2 bin 100 yangın çıkmış. 1990 yılında her yangında 80 dönüm alan yanarken 2018 ortalamasına göre 2,5 hektar. Çok önemli bir ilerleme. Bu başarıları sağlamak için ilk müdahale süresi çok önemli. Ekiplerin yangına ulaşma süresini bu yıl 12 dakikaya indirdik. Teşkilatımızın gayretle çalışmaları ile bunu 10 dakikaya indireceğiz."

2023 YILINDA 7 MİLYAR FİDAN HEDEFİ Meteoroloji ile birlikte yapılan çalışmalara göre, yangınları engelleme konusunda kaynakların yeterli olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, personel ve iş makinesi konusunda sıkıntı yaşamadıklarının altını çizdi. 36 hava aracı ile yangınlara müdahale konusunda Avrupa ile aynı düzeyde olunduğunu anlatan Pakdemirli, "Yenilikleri takip etmek ve yeni çalışmalar yapılması gerekiyor. Yeni uçak konusundaki çalışmalarımız çok önce başladı. Japonya'ya gittik, uçağın performansıyla ilgili inceleme yaptık. Filomuza yeni uçak katılımı konusunda talimat verildi. Önümüzdeki günlerde 15 ton su taşıyan bir helikopteri görmeye gideceğiz. Son İzmir yangınında gece uçuşu yaptık ilk kez. Termal kameralar vasıtasıyla müdahale edilecek yerleri tespit ettik" diye konuştu. 'MİLLİ GİRİŞİM' Türkiye'nin yangınlarla mücadelede Yunanistan'dan 10, İspanya'dan 8, Portekiz'den 100 kat daha başarılı olduğunu vurgulayan Pakdemirli, orman alanının artması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Orman varlığının artırılması için 2023 yılına bazı hedefler koyduklarını dile getiren Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Dünyada her doğan çocuk için değil, yaşayan her insan için bir tane fidan dikilmesini istiyoruz. 2023 yılında 7 milyara ulaşmalıyız. Orman teşkilatımız zaten günde 1 milyondan fazla fidan dikiyor. Bilinci arttırarak yeni kampanyalar yapmalıyız. İzmir'e 1946 ile 2002 yılları arasında dikilen ağaçlar 102 milyon fidan. 2002 ile 2019 arasında ise 106 milyon fidan dikilmiş. Orman yangınlarında son günlerde PKK'nın parmağı olduğu konuşuluyordu. Bunu değerlendirmek kolluk kuvvetlerinin işidir. Ama İzmir yangınını PKK üstlendi. Ağaç ve orman yangınlarıyla ilgili ağır eleştirilere maruz kalıyoruz. Yetersiz müdahale olduğu söylenirken yangını üstlenen PKK'yı lanetlemelerini beklerdik. Umarız bundan sonra olur. Ağaç üzerinden siyaset olmaz. Ormanın birleştirici güç olması lazım. Orman hepimizin, tüm milletin malıdır. Teşkilatımı haksız yere yıpratmayın. Konu İzmir olduğu zaman siyaset yapmıyorum. Ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i seçimi kazanınca tebrik ettim. Kendisinin ağaç konusundaki hassasiyeti ve bu konudaki duyarlılığına teşekkür ederim. 9 Eylül'de bir konser yapacaklarmış. Sanırım bu konserde PKK'yı lanetlerler, bunu arzu ediyorum. Bizim Guinness Rekorlar Kitabı'na girme için çalışmamız vardı, bunu genişlettik. Dünyada bir ilk olarak 81 ilde 11 Kasım saat 11.00'de 11 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturacağız. Bu milli bir girişim."

İZMİR, TARIMSAL ÜRETİMDE İKİNCİ Üreticiyi teşvik için ürünün takdir edilmesinin önemine dikkat çeken Bakan Pakdemirli, tarımın içinden gelen ailenin üyesi olarak üreticiyi desteklemek için inisiyatif aldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle imkanlar doğrultusunda piyasaları regüle etmeye gayret ettiklerini belirten Pakdemirli, "Bugün birçok üründe pamuk, buğday gibi geçen yıl zor koşullara rağmen çiftçiyi memnun etmeyi başardık. İzmir tarımsal üretimde önemli bir yerde. 14 milyar liralık tarımsal üretimle Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor. 2,6 milyar dolar tarım ihracatı var. Türkiye'nin yüzde 15'lik ihracatını tek başına yapıyor. En çok destek alan illerin arasında geliyor" dedi. İHRACATI ARTIRMAK İÇİN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU Kuru üzüm ve incire de özel destek verdiklerini anlatan Bakan Pakdemirli, stratejik ürünlerin devlet olarak arkasında olduklarını açıkladı. Japonya'da ağaçları bezle sararak her ürüne bir hikaye yüklediklerini kaydeden Pakdemirli, Türkiye'de de 100 binden fazla ailenin üzümle geçindiğini anlattı. Pakdemirli, bu ürünleri en iyi şekilde değerlendirerek dünya markası yaratmak istediklerini dile getirdi. Türkiye'nin kuru üzümde dünyada birinci ülke olduğunu kaydeden Pakdemirli, "ABD'nin nefesini sırtımızda hissediyoruz. Fiyat yapmak için mutlaka ya birinci ya ikinci olmalısınız üretimde. İhracatın yüzde 80'i AB ülkelerine yapılıyor. Pazarı çeşitlendirmek gerekir. 2018'de 611 milyon dolar kuru ve yaş üzüm ihracatı yapılmış. Bu geliri arttırmak birlikte çalışarak olur" diye konuştu.

Pakdemirli, üretim rakamlarıyla ilgili ise "2019'da 4,2 milyon ton yaş üzüm, 305 bin ton kuru üzüm üretildi. İncirde 2002'de 252 bin ton iken şimdi 306 bin ton üretim miktarına ulaşıldı. 2018'de kuru ve yaş incirde 78 bin 500 ton ürünle 289 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. 2019'da ise ayrıca 329 bin ton rekolte tahmini yapılıyor" dedi. 'KURU ÜZÜMÜN KİLOSU 10 LİRA' Gelecek 25 yıla ışık tutacak tarım şurası yapmak istediklerini de vurgulayan Bakan Pakdemirli, görüş ve önerilerini paylaşmak isteyenlerin 'www.tarımsurası.gov.tr'ye ulaşabileceğini kaydetti. Fikirlerin 21 çalışma grubunda değerlendirileceğini kaydeden Pakdemirli, ortak aklı bulmak istediklerini dile getirdi. Manisa Ticaret Borsası'nda 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, kuru üzüm fiyatının 10 liranın altına düşmesi durumunda Toprak Mahsulleri Ofisi olarak alım yapacaklarını söylediğini hatırlatan Pakdemirli, "Her ne kadar borsada alım fiyatı 10 lira civarında seyretse de TMO olarak kuru üzüm alım teklifini bu sabah imzaladım ve oraya gönderdim. TARİŞ ile istişare ettik ve bu işin içinde ellerini taşın altına koyacaklarını ifade etti. 9 numara üzümün kilosu 10 liradır. En kısa zamanda kuru üzüm alımına başlıyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Pakdemirli'ye incir ve üzümden oluşan paket hediye edildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız da törende yaptığı konuşmada ilk ürün töreninin geleneksel hale geldiğini belirterek, bunun mimarı olduğunu söylediği İTB'ye teşekkür etti. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise yeni sezondan çok umutlu olduklarını dile getirip, "Kuru incirde geçen sezon ilginç bir yıl oldu. 70 bin tonun üstünde bir rekolte olmasına rağmen kalite yönünden önemli sıkıntılar yaşadık. Özellikle iklim koşullarının olumsuz etkisi ile iş malı olarak tabir ettiğimiz kaliteli incir miktarında diğer yıllara göre önemli azalma oldu. Buna rağmen 220 milyon dolar değerinde 56 bin tonu biraz aşan ihracat rakamlarına ulaşmış bulunuyoruz. Yeni sezon için kuru üzümde yaşadığımız uygun üretim sürecinin kuru incir içinde geçerli olduğunu söyleyebiliriz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da üzüm ve incirin Ege Bölgesi için önemine dikkat çekerek, İzmir'in çeşitli ilçelerinde bu ürünlerin ön plana çıkarıldığı festivaller yapıldığını söyledi. Festivaller ile üreticinin kazanmasını sağlamanın amaçlandığını kaydeden Özuslu, üretimin çok değerli olduğunu belirtti. Özuslu, Büyükşehir Belediyesi olarak alım garantili ürün üretilmesi konusunda farklı destekler verdiklerini kaydetti.