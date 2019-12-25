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  4. Bakan Pakdemirli: “Toplam 75 yangının 38 tanesi söndü, 17 yangın hala devam etmekte”

Bakan Pakdemirli: “Toplam 75 yangının 38 tanesi söndü, 17 yangın hala devam etmekte”

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 17:55 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son 2 gündür 75 yangın çıktığını belirterek “38 tanesi söndü, 17 yangın hala devam etmekte.

Bakan Pakdemirli: “Toplam 75 yangının 38 tanesi söndü, 17 yangın hala devam etmekte”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son 2 gündür 75 yangın çıktığını belirterek “38 tanesi söndü, 17 yangın hala devam etmekte. Ancak bu 17 yangının 15 tanesi kontrol altına alındı. 2 tane yangınımız hala tam anlamıyla kontrol altına alınamamış ama 15 yangın soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Kontrol altına alınmamış yangınlarımızdan 2 tane önemli yangınımız var” dedi.
Türkiye’nin gündemini 2 gündür meşgul eden konulardan biri haline gelen Trabzon ve çevre illerdeki örtü yangınlarını yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün Ankara’dan hava muhalefeti nedeniyle uçakla gelemediği Trabzon’a karayolu geldi. Ayağının tozuyla ilk olarak Trabzon Valiliği’ni ziyaret eden ve Vali İsmail Ustaoğlu’ndan yangınlarla ilgili brifing alan Bakan Pakdemirli daha sonra basın mensuplarına yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
“Allaha şükürler olsun can kaybımız yok bundan dolayı Allahımıza şükrediyoruz” diyerek sözlerine başlayan Bakan Pakdemirli “Bu yangınların çeşidi örtü yangınları. Hemen yangının çıkmasının akabinde valimizin koordinasyonunda devletin tüm kurumları konuyla ilgili gerekli tüm tedbirleri aldılar. Ben de ilk saatlerden itibaren yangını takip ettim. Bölgeye orman teşkilatımızın en güvendiğimiz ve yangında en tecrübeli ekibi başta genel müdürümüz olmak üzere sahaya sevk ettik. Şuanda hala 190 araç ve 650 personelle yangına müdahale devam etmektedir. Nemin yüzde 3’lere kadar düşmesi rüzgarın hızının 170 km’lere çıkması bu yangının şu saate kadar söndürülememesinin en önemli etkenlerinden bir tanesidir. Hava araçları Trabzon Havalimanı’na inemediği için ben Ankara’dan buraya karayolu ile seyahat ettim. Yangında tabi ki öncelik can. Elbette bir adet ağacın yanmaması bizim için son derece önemli ama diğer taraftan da yerleşim alanlarına yangının ulaşmamasına öncelik verildi. Dernekpazarı bir tehlike atlattı. Allaha çok şükür şuanda böyle bir tehlike yok. Ama yanan bağ evleri var” şeklinde konuştu.

“2 tane önemli yangınımız var”
Trabzon’da 55 adet yangın çıktığını hatırlatan Bakan Pakdemirli “Ama bunun haricinde Ordu, Giresun ve Gümüşhane’de kayda değer 20 yangın daha vardı. Toplam 75 yangın diyebiliriz. 38 tanesi söndü, 17 yangın hala devam etmekte. Ancak bu 17 yangının 15 tanesi kontrol altına alındı. 2 tane yangınımız hala tam anlamıyla kontrol altına alınamamış ama 15 yangın soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Kontrol altına alınmamış yangınlarımızdan 2 tane önemli yangınımız var. Dernekpazarı burada daha önemli, daha ön plana çıkıyor. Arazinin şartları bizim için güç kılıyor. Ama Dernekpazarı’nda özellikle yerleşim yerine tehdit açısından bir risk kalmadı. 9 ev tahliye edilmişti, onlar da evlerine döndüler. Araklı yangınını da çok sıkıntılı olarak değerlendirmiyoruz. Burada Yeniköy mahallesinde 2 ev tahliye edildi. Toplamda 260 hektar alan zarar gördü. Bunun 10 hektarı fındık bahçesi, 2,5 hektarı da gerçekten fındık ağaçları zarar görmüş vaziyette” ifadelerini kullandı.
Trabzon’un yangın istatistiklerine de vurgu yapan Bakan Pakdemirli “Trabzon’un yangın istatistiklerine baktığımızda Trabzon genelde Mart ve Kasım aylarında yanıyor. Özellikle bu konuya son derece dikkatli olmamız lazım. Vatandaşlarımızın örtü yangınlarına karşı çalı çırpı ve bahçe temizliği yaparken özellikle rüzgarın bol olduğu günlerde bu konuda çok daha dikkatli olmaları ve rüzgarın bol olduğu günlerde bu temizliklerini yapmamaları gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz“ diye konuştu.

“Yangınları en kısa sürede söndürmekte kararlıyız”
“ ‘Bu kadar yangın çıktı. İnsan müdahalesi olmadan bu kadar yangın çıkamaz’ diyeceksiniz” diyen Bakan Pakdemirli, açıklamasını sürdürdü:
“Tabi bu tür yangınlarda insan faktörü ön plana çıkıyor. Kasıt ve ihmal bu konuları araştıracak olan kolluk kuvvetleridir. Kolluk kuvvetleri gerekli çalışmaları zaten yapıyorlar ama bizim için öncelik şuanda yangınların söndürülmesi ve yaraların sarılması. Şuana kadar kolluk kuvvetleri 7 kişiyi çalı çırpı toplayıp yakmaktan ve ateş yakıp yangına sebebiyet vermekten dolayı 7 kişi hakkında adli işlem uygulamış. Önümüzdeki saatlerde meteorolojik şartların gece yarısından itibaren iyileşmesini bekliyoruz. Rüzgarın düşmesi bizim çalışma koşullarımızı kolaylaştıracaktır. Rüzgarın düşmesi ile beraber nemin de bir miktar artmasını bekliyoruz. Yarından itibaren de bölgeye yağışlı bir havanın gelmesini bekliyoruz. İnşallah yarına bırakmadan meteorolojik koşullar ve arazi koşulları bize müsaade ettiği müddetçe yangınları en kısa sürede söndürmekte kararlıyız.”
Bakan Pakdemirli, bir soru üzerine hava araçlarının meteorolojik şartlar nedeniyle uçmadığı bir ortamda havadan müdahalenin de kolay bir iş olmadığını sözlerine ekledi.
Bakan Pakdemirli daha sonra yangın bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Arsin ilçesine hareket etti.

Bakan Pakdemirli: “Toplam 75 yangının 38 tanesi söndü, 17 yangın hala devam etmekte”

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