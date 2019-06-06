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Bakan Pakdemirli: Trüf mantarında hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 11:45 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çok sayıda özel sektör yatırımcısının trüf mantarı bahçesi kurduğunu belirterek, "Hedefimiz, ekonomistlerin tahminlerine göre, önümüzdeki 20 yıl içinde, dünya çapında yıllık 6 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olacak bu alandan kısa vadede yüzde 10 pay alarak, 350 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşmak" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çok sayıda özel sektör yatırımcısının trüf mantarı bahçesi kurduğunu belirterek, "Hedefimiz, ekonomistlerin tahminlerine göre, önümüzdeki 20 yıl içinde, dünya çapında yıllık 6 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olacak bu alandan kısa vadede yüzde 10 pay alarak, 350 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşmak" dedi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin 5- 6 yıl öncesine kadar gündeminde olmayan trüf mantarının, bugün ilgi odağı konumunda bulunduğu belirtildi. Toprak altında yetişen yer altı mantarının meyvesi olan trüfün, dünyada her geçen yıl değerini ve pazarını arttırdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ülkemizde trüf mantarının doğal olarak yetişiyor olması da ülkemizin trüf yetiştiriciliği bakımından uygun şartlara sahip olduğunu gösteriyor. Bu çerçevede Orman Genel Müdürlüğü ise ülkemizin zenginliklerini tespit etmek, kamuoyu farkındalığını artırmak, kırsalda yaşayan insanlarımıza yeni bir ekonomik kazanç kapısı açmak ve bu zenginliği ülke ekonomisine kazandırmak gayesi ile 'Trüf Ormanı Eylem Planı hazırladı' ve 2014 yılında uygulamaya koydu."
'357 HEKTAR ALANDA TRÜF BAHÇESİ KURULDU'
Eylem planı kapsamında 4 bin kişiye pratik ve teorik eğitim verildiği kaydedilen açıklamada, "Fidanlıklarda trüf aşılı meşe fidanları üretilerek 357 hektar alanda trüf bahçeleri tesis edildi. Bu çalışmalar ile 5-6 yıl önce hiç üretimi olmayan bu mantardan 2018 itibarıyla 2 ton üretim gerçekleştirildi" denildi.
Bakan Bekir Pakdemirli ise trüf mantarının ülkede bugün itibarıyla 200'e yakın ailenin geçim kaynağı olduğunu belirterek, açıklamasında şunları kaydetti:
"Çok sınırlı bir coğrafyada doğal olarak yayılış göstermesi ve az miktarda toplanmasından dolayı fiyatı türü, cinsi ve kalitesine göre 100 ila 1.500 Euro arasında değişmektedir. Çok sayıda özel sektör yatırımcısı trüf bahçesi kurdu, kuruyor. Günümüzde dünyada 3,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olan trüfün yüzde 45’ini Fransa, yüzde 35’ini İspanya, yüzde 20’sini İtalya ve diğer ülkeler sağlamaktadır. Bizim ise hedefimiz ekonomistlerin tahminlerine göre önümüzdeki 20 yıl içinde dünya çapında yıllık 6 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olacak bu alandan kısa vadede yüzde 10 pay alarak, 350 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak."

Haber: ANKARA, (DHA) -

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