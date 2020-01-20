HABER
  4. Bakan Pakdemirli, Türk iş adamlarıyla bir araya geldi

Bakan Pakdemirli, Türk iş adamlarıyla bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2020 09:26 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya’nın Düsseldorf kentinde Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya’da Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğunda Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya’nın Düsseldorf kentinde Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya’da Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğunda Türk iş adamlarıyla bir araya geldi. Pakdemirli burada yaptığı konuşmada, “Bir çoğunuzun gıda sektöründe yer almasını önemsiyorum. Gıda tohumdan, çatala kadar olan zincir ve ağzımızdan midemize kadar en dikkat ettiğimiz alan. Yurt dışına olmak zor. Gurbette olmak zor da olsa hep tabii ki gönlümüz sizlerle” şeklinde konuştu.
Bakan Pakdemirli Almanya’da yaşayan Türklere, “Sizin burada temsiliniz, Türk insanın varlığı son derece önemlidir. Almanya’da yaşayan Türkler, Türkiye’den zenginlik alan değil Türkiye’ye zenginlik veren katkı veren insanlar oldunuz. Gıda sektöründeki yatırımlarınız önemli. Artık biraz daha kurumsallaşmak lazım“ dedi.
Türkiye’nin çok büyük bir potansiyelinin olduğunu söyleyen Pakdemirli, “Siz de bu konuda köprü olmaya aday iş adamlarısınız. Türkiye’nin 2 bin 500’den fazla coğrafi işaretli olmaya aday potansiyel gıda ürünü var. Bunun anlamı, binlerce ürünü çok daha fazla katma değer ekleyerek, anlam ve hikaye yükleyerek satma imkanımız olabilir. Kars’ın kaşarından tutun Türkiye coğrafyasında belki 500’den fazla peynirimiz var ve bunların hepsini artık dünyaya tanıtmamız lazım. Burada yapılabilecek çok şey var. Biz devlet olarak her zaman yanınızdayız" şeklinde konuştu.
Türkiye’nin Avrupa’da tarımsal hasılada birinci, dünyada da yedinci sırada olduğunu söyleyen Pakdemirli, Yani genel itibarıyla baktığınız zaman Türkiye başarılı bir ülke. Halbuki arazilerimiz Avrupa’ya oranla daha ufak. Yüzde yüz iyi planlama yapıyoruz diyemiyoruz hala. Örgütlenme konusunda Avrupa’nın birçok ülkesinden daha gerideyiz.”
Helal gıda konusunda da şu an da istenilen yerde olunmadığını söyleyen Pakdemirli, “Biraz daha çalışırsak Müslüman dünyasındaki helal gıdayı domine etme şansımız olabilir” dedi.
Daha sonra Bakan Pakdemirli toplantıya katılan işverenlerle karşılaştıkları sorunları dinleyerek, sorulan soruları yanıtladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...İttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...
Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyorSon ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor
Bakan Varank'tan Kalecik'e ziyaretBakan Varank'tan Kalecik'e ziyaret
1/

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

Irak'ta göstericiler yolları kapattı! Resmi tatil ilan edildi

Irak'ta göstericiler yolları kapattı! Resmi tatil ilan edildi

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Diğer Haberler
28 Haziran'da erken seçim mi var? Ankara'yı hareketlendiren paylaşım

Haziran'da erken seçim mi var?

İbrahim Kalın'dan Berlin Zirvesi açıklaması

İbrahim Kalın'dan Berlin Zirvesi açıklaması

Son ankette dikkat çeken sonuçlar: HDP'den bile yüzde 60 gibi yüksek bir destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Milletvekili Köylü’den hakkında çıkan kumar iddialarına cevap

Milletvekilinden 'kumar' iddialarına yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'süt' açıklamasına yanıt

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'süt' açıklamasına yanıt

Berlin'de Libya Zirvesi sona erdi! Merkel: Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık

Kritik Libya Zirvesi sona erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.