Bakan Pakdemirli: “Türk ve Kürt kardeşliği ezelden gelmektedir ebediyete kadar da gidecektir”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bizim Türk ve Kürt kardeşliğimizin önüne set çekmeye hiçbir partinin ve hiç terör örgütünün hakkı yoktur. Türk ve Kürt kardeşliği ezelden gelmektedir, ebediyete kadar da gidecektir. Bu da böyle bilinsin” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammet Fatih Toprak, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte partililerle bir araya geldi. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinde parti üyeleri tarafından meşalelerle karşılanan Bakan Pakdemirli, burada partililere seslendi.

"Asla düşmanın uyumadığını unutmamamız lazım"

31 Mart seçimlerinde daha çok çalışılması gerekildiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Bir seçime doğru daha gidiyoruz. Bana göre önümüzdeki seçimlerin en önemlisi. Türkiye sürekli olarak istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Yerel bir seçime gidiyoruz. Bu seçimde belediye başkanı seçeceksiniz. 17 yıldır sizler bu iktidarın arkasında durdunuz. Allah sizlerden razı olsun. O iktidarda verdiği hizmetlerle, yaptığı eserlerle sizlere layık olmaya çalıştı. Bakın bu seçimde bütün illeri dolaşıyorum, illerde AK Parti dışında kimse sahada yok, bir tek biz varız. Problemleri biliyoruz, dertlerinizi biliyoruz, sıkıntılarınızı biliyoruz, bakanlığımızla ilgili sıkıntılarınızı da biliyoruz. Bizler de bunları çözecek azim de var, kadrolarda var. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Asla düşmanın uyumadığını unutmamamız lazım. Asla ve asla bir beka problemimizin olduğunu unutmamamız lazım. Bu anlamda bu desteğinizin devamı da son derece önemli, bu desteğin devamı milletin meselesidir” dedi.