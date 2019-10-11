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Bakan Pakdemirli: Türk ve Kürt kardeşliğinin önüne hiçbir şey geçemez

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 13:57 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili, "Bölgeye barış getirmek için yapmış olduğumuz harekattır, terör örgütleri ile yapmış olduğumuz mücadelenin eseridir.

Bakan Pakdemirli: Türk ve Kürt kardeşliğinin önüne hiçbir şey geçemez

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili, "Bölgeye barış getirmek için yapmış olduğumuz harekattır, terör örgütleri ile yapmış olduğumuz mücadelenin eseridir. Yurt dışından bize leke atmaya çalıştıkları gibi Kürtlere karşı yapılmış bir harekat asla değildir. Türk ve Kürt kardeşliğinin önüne hiçbir şey geçemez" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Bakan Pakdemirli, Bursa Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan Orman Zararlıları ile Biyolojik Laboratuvarı'nın açılışını yaptı. Pakdemirli'ye Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Bursa milletvekillikleri eşlik etti. Açılışta konuşan Bakan Pakdemirli, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulunarak, şunları söyledi:
"Rabb'im öncelikle Mehmetçiğimizi muzaffer kılsın. Harekatın adından da anlaşılabileceği gibi 'Barış Pınarı Harekatı' bizim bölgeye barış getirmek için yapmış olduğumuz harekattır. Terör örgütleri ile yapmış olduğumuz mücadelenin eseridir. Yurt dışından bize leke atmaya çalıştıkları gibi Kürtlere karşı yapılmış bir harekat asla değildir. Türk ve Kürt kardeşliğinin önüne hiçbir şey geçemez. Çok ciddi insanlık dersi vererek, 4 milyona yakın Suriyeli mülteciyi ülkemizde ağırlıyoruz ve bu kişilerin de artık bir şekilde evlerine dönmesi lazım. Herkes bir şekilde evini arıyor. Bazı mülteciler, ülkemize entegre olup, şehirde yaşıyor ve iş yerlerinde çalışıyor. Az da olsa kamplarda kalan mülteciler var. Arap, Süryani, Kürt, Türkmen herkesi tekrar oturdukları bölgeye geri gönderip, onları mutlu etmeyi sağlayabilirsek ve o ortamı güvenli hale getirebilirsek bu durum, hem ülkemiz hem komşularımız hem de uluslararası camia için en sağlıklısı olur."
'ESKİ REÇETELERİ BULMAMIZ LAZIM'
Tabiatta her şeyin cevabının olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, "İnsanoğlu on binlerce yıldır yaşıyor. Son yüzyılda kullandığımız kadar zararlı ilacı, tarımsal üretimlerde, ormanlarda hiçbir zaman kullanmadık. Doğada her şeyin mutlaka bir cevabı var. Bunu da 20'li yaşlarda, bahçede domates ekerken yaşlı bir amcadan öğrenmiştim. Zararlı böcekler yiyordu yaprakları, 'Sarımsaklı sirke suyu yap, yeter' dedi ve yapınca geçti. Eski reçeteleri tekrar bulmamız lazım. Bu toprakları emanet aldık, evlatlarımıza doğru, düzgün, temiz olarak teslim edebilmek için doğal olan yol ve yöntemleri mutlaka kullanmalıyız. İlaç kullanmadan, zararlı böceğe karşı faydalı böcek, bakteriye karşı bakteriyle savaşmak, zararlılara karşı doğal yollardan mücadele etmek gibi. Bunu yaptığımız zaman ileride çok daha iyi bir Türkiye'yi evlatlarımıza teslim etmiş olacağız" diye konuştu.
Kestane üretimine de değinen Bakan Pakdemirli, üretimde kaybın yüzde 70'lerde olduğunu belirterek, bununla ilgili çok ciddi araştırma ve geliştirme faaliyetleri yaptıklarını söyledi. 'Gal arısı' ile mücadele için de faydalı böceklerle zararlı böceklerin sayısını düşürmeyi planladıklarını kaydeden Pakdemirli, konuşmasının ardından laboratuvara geçti.
DRONE KULLANDI
Bakan Pakdemirli, daha sonra ABD'den özel olarak getirilen ve sahip olduğu teknolojiyle görüntüyü anında gözlüğe aktarabilen 'drone'u kullandı ve bölgede keşif yaptı.
Orman yangınları ile mücadelede iki yöntem olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Biri sevk ve idare diğeri ise yangına müdahale eden ekipleri yönlendirme. Gündüz saatlerinde yönlendirme çok rahat yapılıyor; fakat gece saatlerinde sıkıntı yaşıyoruz. Aldığımız bu son teknoloji drone'larla birlikte termal kameralarla yangının yerini tespit edip, ekip sevk etmeye başladık. Drone'lar sayesinde gece vakti bile yangınlara müdahale etmemiz kolay hale geldi" dedi.

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Bakan Pakdemirli: Türk ve Kürt kardeşliğinin önüne hiçbir şey geçemezBakan Pakdemirli: Türk ve Kürt kardeşliğinin önüne hiçbir şey geçemezBakan Pakdemirli: Türk ve Kürt kardeşliğinin önüne hiçbir şey geçemezBakan Pakdemirli: Türk ve Kürt kardeşliğinin önüne hiçbir şey geçemez

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