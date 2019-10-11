Bakan Pakdemirli: Türk ve Kürt kardeşliğinin önüne hiçbir şey geçemez

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili, "Bölgeye barış getirmek için yapmış olduğumuz harekattır, terör örgütleri ile yapmış olduğumuz mücadelenin eseridir. Yurt dışından bize leke atmaya çalıştıkları gibi Kürtlere karşı yapılmış bir harekat asla değildir. Türk ve Kürt kardeşliğinin önüne hiçbir şey geçemez" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Bakan Pakdemirli, Bursa Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan Orman Zararlıları ile Biyolojik Laboratuvarı'nın açılışını yaptı. Pakdemirli'ye Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Bursa milletvekillikleri eşlik etti. Açılışta konuşan Bakan Pakdemirli, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulunarak, şunları söyledi:

"Rabb'im öncelikle Mehmetçiğimizi muzaffer kılsın. Harekatın adından da anlaşılabileceği gibi 'Barış Pınarı Harekatı' bizim bölgeye barış getirmek için yapmış olduğumuz harekattır. Terör örgütleri ile yapmış olduğumuz mücadelenin eseridir. Yurt dışından bize leke atmaya çalıştıkları gibi Kürtlere karşı yapılmış bir harekat asla değildir. Türk ve Kürt kardeşliğinin önüne hiçbir şey geçemez. Çok ciddi insanlık dersi vererek, 4 milyona yakın Suriyeli mülteciyi ülkemizde ağırlıyoruz ve bu kişilerin de artık bir şekilde evlerine dönmesi lazım. Herkes bir şekilde evini arıyor. Bazı mülteciler, ülkemize entegre olup, şehirde yaşıyor ve iş yerlerinde çalışıyor. Az da olsa kamplarda kalan mülteciler var. Arap, Süryani, Kürt, Türkmen herkesi tekrar oturdukları bölgeye geri gönderip, onları mutlu etmeyi sağlayabilirsek ve o ortamı güvenli hale getirebilirsek bu durum, hem ülkemiz hem komşularımız hem de uluslararası camia için en sağlıklısı olur."