Bakan Pakdemirli: “Türkiye arıcılık konusunda çok ilerledi ancak ihracatın daha da artması lazım”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Türkiye arıcılık anlamında çok büyük bir ilerleme kat etti. 70 bin tonlardan son 10-15 yıl içerisinde 110 bin tona geldik. Bundan sonraki süreçte pazarlama alanında çalışmamız lazım. Çünkü dünyadaki en büyük ikinci üretici olarak hala istediğimiz anlamda istediğimiz yerde değiliz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Ordu’da, ilk olarak 31 Mart Yerel Seçimlerde AK Parti’den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Hilmi Güler’i makamında ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen hayırlı olsun ziyaretinin ardından Bakan Pakdemirli, beraberinde Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Ergün Taşcı ile birlikte, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti. Burada, yetkililerden enstitü hakkında bilgiler alan Bakan Pakdemirli, ardından da brifinge katıldı.

"Türkiye arıcılık anlamında çok büyük ilerleme kat etti"

Brifingin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin son yıllarda arıcılık anlamında çok önemli noktalara geldiğine değindi. Bakan Pakdemirli, "Ordu Arıcılık Enstitümüz hakikaten hem uluslararası hem de yerli fonlardan yapılmış ve 10 milyon euro yatırımla gerçek anlamda örnek olacak bir tesisimiz. Hem yetiştiricilerimize örnek olacak, aynı zamanda ıslah yapan ve örnek bir paketleme tesisi ile akredite laboratuvarı ile örnek bir tesis. Arıcılık konusunda Türkiye çok büyük bir ilerleme kaydetti, 70 bin tonlardan son 10-15 yıl içerisinde 110 bin tona geldik. Gelişmeler son derece iyi. Artan denetimlerimiz ile beraber geçmişteki uygulamalar da artık Türkiye’de yok. Bu anlamda Türkiye’nin geldiği nokta iyi" diye konuştu.