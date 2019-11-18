Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımını, hep birlikte dünya markası yapacağız (2)

'BALON BALIĞI ZEHİR SAÇMAYACAK, İLAÇ OLACAK'

Bakan Pakdemirli, Tarım Orman Şurası'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Pakdemirli, Türkiye'den balon balığı ihracatı yapılacağına ilişkin soru üzerine, tarım şurası çalışma gruplarında balon balığına ilişkin değerlendirme yapıldığını belirtti. Bakan Pakdemirli, "Balıkçılık Genel Müdürlüğü'müz ve sektör paydaşları gerekli aksiyonları almışlar ve balon balığının Kanada'dan kanser ilacı yapımına dair bir talebi söz konusu. 5 bin tona kadar bir talep varmış Kanada'dan. Bundan sonra balon balığı zehir saçmayacak, ilaç olacak" dedi.

'BİRKAÇ ARACIN DENEMESİ SÖZ KONUSU'

Bakan Pakdemirli, orman yangınlarına müdahale için yurt dışından 'kırmızı tank' alımına ilişkin ise, şunları söyledi:

"Yangınların tam ortasına girebilen, tam ortasına müdahale edebilen ve insan hayatını riske etmeyen bir araç olduğu için önemli bir araç. Bizim tabii ki orman teşkilatımız yeni teknikleri, teknolojileri deneyen bir teşkilat. Bu anlamda da ben bunun yangınlarla mücadelede, yangın mevsiminde faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda da bu birkaç aracın denenmesi söz konusu."

'İNİSİYATİF ALDIK'

Bakan Pakdemirli, yangın söndürme faaliyetlerinde İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) kullanıp kullanılmayacağını ilişkin soruya ise, şöyle yanıt verdi:

"Geceleri bizim yönetim helikopterlerimiz uçmuyor. Geceleri helikopterlerimiz yere indiği zaman, yerden süren mücadelenin sevk ve idaresinde bazı eksiklikler olabiliyor. Geceleri bize uçan bir şey lazım. Gece İHA ve dronelar uçuyor. Bunları uçurmaya başlayarak geleceğe yönelik yangınlarla kullanmayla ilgili inisiyatif aldık, 'bunları kullanabilir miyiz' diye. Deniz Kuvvetleri bize destek oldu. Ayrıca emniyetin kızılötesi kameralı helikopterleriyle geceleri uçtuk sevk ve idare yaptık. Geceleri sevk ve idareyi ne kadar devam ettirirseniz yangını sabaha varmadan söndürme ihtimaliniz o kadar artıyor. Bu ve benzeri her türlü araç gereç teknolojiyi kullanma konusunda gayret göstermeye devam edeceğiz."

'ISPANAKLA İLGİLİ HİÇBİR PROBLEM YOKTUR'

Bakan Pakdemirli, ıspanak tüketmenin güvenli olup olmadığına ilişkin soru üzerine, ıspanağı herkesin gönül rahatlığı ile yiyebileceğini söyledi. Evinde ıspanağı rahatlıkla tükettiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Ispanak demetindeki yabani otlardan kaynaklı bir zehirlenme oldu. Kesinlikle ilaç zehirlenmesi değildir. O tarlada tarım ilacı atılmış olsaydı, bu yabani otlar gelişmezdi. Bu anlamda kullanan hanımlarımızın ıspanağa benzemeyen, rokaya benzer tarzdaki yabani otları mutlaka demetin içinden ayıklamalarını rica edeceğiz. Biz şöyle bir ödev aldık; çiftçilerimizi bu konuda daha fazla eğitmemiz gerekiyor. Ispanağın üretildiği yerlerde bu eğitimler bakanlığımızca şu anda başlatılmış durumda. Ispanakla ilgili hiçbir problem yoktur. Ispanak çok güzel bir mevsim sebzesidir. Sonuna kadar herkes bunu tüketsin."

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