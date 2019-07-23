HABER

Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konu tarım ve hayvancılık”

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 18:25 | Son Güncelleme

Aksaray’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’de futboldan çok konuşulan konunun tarım ve hayvancılık olduğunu söyleyerek, “Her alanda olduğu gibi tarım ve orman alanında da 3-4 misli büyümemiz olmuş.

Aksaray’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’de futboldan çok konuşulan konunun tarım ve hayvancılık olduğunu söyleyerek, “Her alanda olduğu gibi tarım ve orman alanında da 3-4 misli büyümemiz olmuş. Zaman zaman para kaybettiğimiz alanlar olabilir, sektörün sıkıntılı noktaları olabilir ama genel itibariyle bir başarı var. Ama bunu daha da büyük bir başarıya taşımanın yolunu hep birlikte bulmamız lazım” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Aksaray’a geldi. Bakan Pakdemirli ilk olarak Aksaray Ticaret Borsası’nda hububat satış ihalesine katıldı. Burada Başkan Özkök ve üreticilerle de buluşan Bakan Pakdemirli, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ardından Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) tarım alanında faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret eden Bakan Pakdemirli, Organize Sanayi İşadamları Derneği’nin (OSİAD) açılışını yaptı. Daha sonra bir tesiste gerçekleştirilen Tarım Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı’na katılan Bakan Pakdemirli, burada tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

"Aksaray tarım için çok önemli bir kent"
Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, “Aksaray hakikaten önemli bir kent. Yani Aksaray tarım için çok önemli bir kent. Ama aynı zamanda Aksaray’ın bir sanayi kenti olduğunun da farkındayız. Geçtiğimiz yıl dövizin çok hızlı arttığı, ondan sonra maliyetlerimizin çok arttığı bir dönemdeydik. Ama ben Ankara’da kedimi ofise hapsetmedim. Dedim ki, ‘Ben sahaya çıkacağım’ 65’e yakın ili dolaştım. Problemler aslında ortak. Yani tabi ki artan maliyetler karşısında o oranda ve ya daha fazlasını gelirlerimiz arttırıyor olmamız lazım. Bütün çabamız aslında bu. Ama işte buğdayda, arpada, birçok konuda da biz geçen yol itibari ile erken bir uyarı sistemi kurduk. Dedik ki, buğday, arpa, buradaki teşvikleri arttıralım. 5 kuruşu 10 kuruşa çıkardık. Gübre desteğini 4 liradan 8 liraya çıkardık. Geçen yıl 850 liraya sattığımız buğdayı bugün bir 350, bir 400’ler seviyesinde almaya başladık. Yani mümkün mertebe artan maliyetlere çiftçimizi üreticimizi, köylümüzü ezdirmemek gayreti içinde olduk. Hakeza hayvancılıkta da öyle. Şu an sütteki durum fena değil. İşini düzgün yapan arkadaşlarımız bir 30 yem paritesini tutturabiliyorlar. Ama besicilikte hala sıkıntılarımız var. İnşallah bu yapısal problemlere de dayanan bir bu işin geçmişi var. İnşallah en yakın zamanda çözme yolunda gayretli adımlarımızı atacağız. Et süt kurumu olarak piyasalara müdahale edip mümkün mertebe bu besi fiyatlarının, kesim fiyatlarının artması yönünde önümüzdeki günlerde gerekli tedbirleri alıyor olacağız" dedi.

"Tarım ve orman alanında 3-4 misli büyümemiz olmuş"
Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konunun tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan bir konu daha var oda tarım ve hayvancılık. Herkes konuşuyor ve herkes en iyi ben bilirim diyor. Bu konuda da bir fikir birlikteliği, bir yol haritası tam anlamı ile bugüne kadar çizilememiş durumda. Biz de dedik ki, şurayı toplayalım. Bu şura normalde 5 yılda bir toplanması lazım ama son 15 yıldır toplanmamış. Şurayı toplayalım dedik. Ama şurayı toplarken de memleketimde konuşmak isteyen herkes konuşsun. Her alanda olduğu gibi tarım ve orman alanında da 3-4 misli büyümemiz olmuş. Zaman zaman para kaybettiğimiz alanlar olabilir, sektörün sıkıntılı noktaları olabilir ama genel itibariyle bir başarı var. Ama bunu daha da büyük bir başarıya taşımanın yolunu hep birlikte bulmamız lazım” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından toplantı basına kapatılırken, Bakan Pakdemirli sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konu tarım ve hayvancılık”

Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konu tarım ve hayvancılık”

Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konu tarım ve hayvancılık”

Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konu tarım ve hayvancılık”

Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konu tarım ve hayvancılık”

Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konu tarım ve hayvancılık”

Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konu tarım ve hayvancılık”

Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konu tarım ve hayvancılık”

Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konu tarım ve hayvancılık”

Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konu tarım ve hayvancılık”

Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konu tarım ve hayvancılık”

Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konu tarım ve hayvancılık”

Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konu tarım ve hayvancılık”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsü şarampole yuvarlandı

Tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

TEM'de zincirleme trafik kazası! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de zincirleme trafik kazası!

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'a 20 yıl hapis istemiyle yeni dava

İddianame kabul edildi! Kuytul ile ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.