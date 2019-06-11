Bakan Pakdemirli: Türkiye'de tarım ve ormancılığı kalkındırmak zorundayız

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL,(DHA) TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Şile'nin Geredeli Mahallesi'nde çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlarla bir araya geldi. Bakan Pakdemirli'ye Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da eşlik etti. “Türkiye'de Tarım ve Ormancılığı kalkındırmak zorundayız, köylerimizin boşalmamasını sağlamak zorundayız. Tüm Dünyada trend bunun tam tersine bunda farkındayız. Ama ne yapıp ne edip köylümüzün, çiftçimizin gelirini artıracak gerekli tedbirleri almamız lazım" diye Bakan pakdemirli sözlerine şöyle devam etti:

"Şile bölgesinin de kendine özel konuları var, fındık yetiştiriciliği. Biz bölgeye gelmeden önce Belediye Başkanımız İlhan Ocaklı bize bölgeyi anlattı ve dersimizi çalıştık. Fındık üreticiliği konusunda bölge destek kapsamına alınmamış. Ama Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olan üreticilerimize deste verme problemimiz yok. Bu konuyla ilgili düzenleme kısa zaman içerisinde hazırlanacak ve gereken desteği alacaksınız. Ayrıca Tarımsal Örgütlerin Pazarlanma Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi'ne İstanbul'u dahil ediyoruz"