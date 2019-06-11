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Bakan Pakdemirli: Türkiye'de tarım ve ormancılığı kalkındırmak zorundayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 07:46 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Şile'nin Geredeli Mahallesi'nde çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlarla bir araya geldi.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL,(DHA) TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Şile'nin Geredeli Mahallesi'nde çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlarla bir araya geldi. Bakan Pakdemirli'ye Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da eşlik etti. “Türkiye'de Tarım ve Ormancılığı kalkındırmak zorundayız, köylerimizin boşalmamasını sağlamak zorundayız. Tüm Dünyada trend bunun tam tersine bunda farkındayız. Ama ne yapıp ne edip köylümüzün, çiftçimizin gelirini artıracak gerekli tedbirleri almamız lazım" diye Bakan pakdemirli sözlerine şöyle devam etti:

"Şile bölgesinin de kendine özel konuları var, fındık yetiştiriciliği. Biz bölgeye gelmeden önce Belediye Başkanımız İlhan Ocaklı bize bölgeyi anlattı ve dersimizi çalıştık. Fındık üreticiliği konusunda bölge destek kapsamına alınmamış. Ama Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olan üreticilerimize deste verme problemimiz yok. Bu konuyla ilgili düzenleme kısa zaman içerisinde hazırlanacak ve gereken desteği alacaksınız. Ayrıca Tarımsal Örgütlerin Pazarlanma Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi'ne İstanbul'u dahil ediyoruz"

Ayrıca damızlık manda düvesi yetiştiriciliğinin destekleneceğini belirten Bakan Pakdemirli, ahır yapımı, alet ekipman alımı, manda düvesi alımında yüzde 50 hibe verileceği, arıcılık alanında üreticilik yapan yetiştiricilere kovan başına 15 tl destek verileceği, Şile Ağva Balıkçı Barınağı kiralanma talebinin de kısa zaman içerisinde yerine getirileceğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bölgede seracılık faaliyetleri var ancak mağduriyet yaşayanlarda var. Bununla ilgili bir yasal değişiklik yapılabilir mi konusunda arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyorlar. Ama bu süreçte hacizlik durumda olan vatandaşlarımızın takip işlemleri duracak. Hacizler yenilenmeyecek" diye konuştu.

Toplantıda Geredeli Mahallesi Muhtarı Yüksel Kuş da, “Sayın Bakanım bölgemizde cep telefonları çekmiyor, bu konuda mağduruz" dedi. Bakan Pakdemirli de talebe "Sen yer göster ben de gerekli kurumları ararım gereğini yaparız" yanıtını verdi.

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Bakan Pakdemirli: Türkiye'de tarım ve ormancılığı kalkındırmak zorundayızBakan Pakdemirli: Türkiye'de tarım ve ormancılığı kalkındırmak zorundayız
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