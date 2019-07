Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin en yüksek barajı için tarih verdi

"Yeni yerleşimlerde her zaman bir tereddüt vardır"

Yeniden yerleşimlerde her zaman bir tereddüt içinde olur diyen Pakdemirli, “Ilısu örneğine bakacak olursak, Hasankeyf ilçesinden çok daha güzel bir ilçe yapıldı. Evleriyle çarşısıyla yeniden yerleşimiyle düzeniyle hakikaten çok güzel oldu. Yusufeli’nde aynen o şekilde devlet vatandaşıyla yeniden yerleşim yeri yapıyorsa konforun en maksimum düzeye getirecek şekilde yapıyor ve tamamlıyor” dedi.

Bakan Pakdemirli, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaptığı açıklamada ise "Geçen yıl 866 bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin küçükbaş kesilmiş. Bu yıl ise hazırlığımız 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaş yani Türkiye geçen yıl kesilen hayvanın yüzde 50 daha fazlasına hazırlan durumdadır. Kesimlerden yaklaşık 300 bin ton et bekliyoruz. Et fiyatlarında da önemli bir değişiklik beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

HaySag uygulaması

Kurban alışverişi yapacak vatandaşların HaySag mobil uygulamasını cep telefonlarına indirmelerini isteyen Bakan Pakdemirli, “Uygulamaya hayvanın küpe numarasını yazarak hayvanın bütün şeceresini, nerede doğmuş, kaç yaşında hangi aşıları olmuş annesi kim babası kime kadar hayvanın şeceresini öğrenme şansı var. Özellikle hayvan sağlığı takibi acısından bu son derece önemlidir. Gönül rahatlığıyla vatandaşlarımız hayvan pazarlarından kurbanlarını alsınlar, ibadetlerini yapsınlar ondan sonra kesimlerini gerçekleştirsinler. Kesimler konusunda da görevli veteriner eşliğinde mezbahalarımız hayvan sahiplerimizin vatandaşlarımızın emrine amade, bunları mümkün mertebe hep mezbahalarda kesilmesini biz arzu ediyoruz” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli daha sonra yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatında incelemelerde bulundu. Programa Bakan Pakdemirli’nin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve Artvin Valisi Yılmaz Doruk katıldı.