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Bakan Pakdemirli, Uluslararası Bakanlar Zirvesi’nde Türkiye’deki yenilikleri anlattı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2019 20:24 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 ülkenin katıldığı “Tarım ve kırsal alanların ilerlemesi amacıyla bilgi üretimi ve transferinin güçlendirilmesi” konulu Uluslararası Bakanlar Konferansı’nda Türkiye’de tarımsal alandaki Ar-Ge çalışmalarını ve yenilikleri anlattı.Slovenya Tarım, Orman ve Gıda Bakanlığı organizesinde düzenlenen bakanlar zirvesine; Türkiye, Kosova, Litvanya, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Polonya, Macaristan, Fransa, Çekya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Avusturya katıldı.Zirvede, Türkiye adına Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden tarım ve orman uzmanı Ömer Özel, “Türkiye’de tarım bilgi ve yenilik sistemi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.Zirvede konuşma yapan Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin, çiftçilerin ve üreticilerin danışmanlık hizmetlerine, yeniliklere ve teknolojiye erişiminin sağlanması ve desteklenmesine çok önem verdiğinin altını çizdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 ülkenin katıldığı “Tarım ve kırsal alanların ilerlemesi amacıyla bilgi üretimi ve transferinin güçlendirilmesi” konulu Uluslararası Bakanlar Konferansı’nda Türkiye’de tarımsal alandaki Ar-Ge çalışmalarını ve yenilikleri anlattı.
Slovenya Tarım, Orman ve Gıda Bakanlığı organizesinde düzenlenen bakanlar zirvesine; Türkiye, Kosova, Litvanya, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Polonya, Macaristan, Fransa, Çekya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Avusturya katıldı.
Zirvede, Türkiye adına Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden tarım ve orman uzmanı Ömer Özel, “Türkiye’de tarım bilgi ve yenilik sistemi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
Zirvede konuşma yapan Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin, çiftçilerin ve üreticilerin danışmanlık hizmetlerine, yeniliklere ve teknolojiye erişiminin sağlanması ve desteklenmesine çok önem verdiğinin altını çizdi. “Girişimci, Güvenilir, Güçlü, Gönüllü ve Genç” sloganı ile son yıllarda uygulamaya geçirilen “Genç Çiftçi” programına da değinen Bakan Pakdemirli, program kapsamında Türkiye’deki gençlerin tarım ve hayvancılığa yönelmelerinin sağlandığını, uzun zamandan beri ilk kez köyden şehre doğru olan göçün yönünü tersine döndürüldüğünü kaydetti.

“Çiftçilerimize çok daha iyi hizmet verecek altyapıyı sağlama yönünde birçok bilişim projelerini tamamladık”
“Birçok kurum ile entegrasyon içerisinde çiftçilerimize çok daha iyi hizmet verecek altyapıyı sağlama yönünde birçok bilişim projelerini tamamladık” ifadelerini kullanan Pakdemirli, bu bağlamda, Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBIL) olarak anılan projenin devam ettirildiğini ifade etti.
Çiftçilerin birçok başvuru ve sorgulamayı yapabildiği çiftçi portalının hayata geçirildiğini anlatan Pakdemirli, kamudan - vatandaşa, özel sektöre ve kamuya yönelik hizmetlerin belirlenen takvime göre e-devlet üzerinden hizmete sunulduğunu ifade etti.

“Dünyada ilk defa tamamen elektrikle çalışan elektrikli traktörü 1 ay önce ürettik”
Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ve yerli olarak geliştirilen elektrikli traktörle ilgili de konuşan Pakdemirli, “Dünyada ilk defa tamamen elektrikle çalışan elektrikli traktörü 1 ay önce ürettik” dedi.
Konuşmasında elektronik hayvan küpelerini yanında getirdiği küpeyi göstererek anlatan Bakan Pakdemirli, ”Tamamen yerli teknoloji ile ürettiğimiz bu küpeler hayvanın tüm günlük aktivitelerine ait veriye ulaşmamızı sağlamakta” diye konuştu.
AB sistemlerini kurma yolundaki çalışmaların hızla ilerlediğinin altını çizen Pakdemirli, Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin kurulmasına yönelik çalışmaların IPA fonlarından da yararlanmak suretiyle devam ettiğini, 2022 yılına kadar IACS’ın tam olarak işlevsel bir hale getirilmesinin planlandığını kaydetti.

“Tarım ve Orman Şurası’nı Ekim 2019’da gerçekleştirmeyi planlıyoruz”
Bilgi paylaşımının etkin olarak sağlanması amacıyla Bakanlık olarak “Tarım ve Orman Şurası”nı Ekim 2019’da gerçekleştirmeyi planladıklarının da altını çizen Pakdemirli, Tarım ve Orman Şurası ile bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin geliştirilmesi; gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğinin temini; kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo-çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı; çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi; tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi; tarımsal piyasaların düzenlenmesi; orman ve mera yönetimi; tabiatın korunmasına ilişkin stratejiler oluşturulması hedeflendiğini kaydetti. Pakdemirli, bu şuranın Türkiye’nin tarımın gelecek 25 yılına yön vereceğini belirtti.

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