HABER

Bakan Pakdemirli: “Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların, ciddi ciddi canını yakacağım”

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2019 18:19 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Son dönemde ciddi anlamda gündemimize aldığımız taklit ve tağşiş konusunda para cezalarının artırılması gerektiğini düşünüyorum.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Son dönemde ciddi anlamda gündemimize aldığımız taklit ve tağşiş konusunda para cezalarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların, ciddi ciddi canını yakacağım’’ dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayburt’ta Tarım Orman Sektör Temsilcileri ile bir araya geldi. Şair Zihni Kültür Merkezi’ndeki programda üreticilere, çiftçilere seslenen Bakan Pakdemirli, hiçbir zaman hasat döneminde ithalata izin vermeyeceğini, gıdada taklit ve tağşiş yapanlara geçit verilmeyeceğini belirterek, ‘‘Sizlerin alın teri ve emeği bizler için çok önemli. Emeklerinizi siyaset malzemesi yaptırmayacağım. Ayrıca, gıdalarda taklit ve tağşiş konusunda 2020 yılı, Bakanlığımızın atılım yılı olacak. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüze mevzuat çalışmaları ve gıda denetimleri konusunda gerekli tüm talimatları verdim. Özellikle taklit ve tağşiş laboratuvarlarının alt yapısının güçlendirilmesi konusunda çalışmalara başladık. Son dönemde ciddi anlamda gündemimize aldığımız taklit ve tağşiş konusunda para cezalarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların, ciddi ciddi canını yakacağım’’ dedi.

“13 milyon liralık destekleme ödemesini balıkçılarımızın hesaplarına yatıracağız”
Küçük ölçekli avcılık yapan balıkçıların bakanlığa rekor başvuru yaptığını da sözlerine ekelyen Pakdemirli, "Bu yıl bakanlığımıza küçük ölçekli avcılık yapan balıkçılarımız tarafından 12 bin 269 rekor sayılabilecek müracaat yapıldı. Biz de balıkçılık filomuzun yüzde 78’ini destekleme kapsamına aldık. Bugün saat 18.00 itibarıyla, 2019 yılı için ?13 milyon liralık destekleme ödemesini balıkçılarımızın hesaplarına yatıracağız. Verdiğimiz bu destek balıkçı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Toplantıya Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Rektörü Selçuk Coşkun, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş da katıldı.
Bakan Pakdemirli ziyareti kapsamında Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesini de ziyaret etti.

Marmaris'te tuvalet şoku! Marmaris'te tuvalet şoku!
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “Örnek projeleri alıp başka illerimize sunuyoruz”İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “Örnek projeleri alıp başka illerimize sunuyoruz”
TBMM Genel Kurulu, 2020 bütçesi için toplandıTBMM Genel Kurulu, 2020 bütçesi için toplandı
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

81 at itilaf edilmişti! İstanbul Valisi'nden flaş açıklama

81 at itilaf edilmişti! İstanbul Valisi'nden flaş açıklama

Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacak!

Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacak!

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

Ormanın içinde bulundu! Tam 6 katlı

Ormanın içinde bulundu! Tam 6 katlı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacaktır

Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacak!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törendeki protestonun nedeni Canan Kaftancıoğlu'ymuş

Törendeki protestonun nedeni belli oldu!

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler? Ada Araştırma yayımladı, dikkat çeken anket sonuçları

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

İlker Başbuğ'dan canlı yayında Kanal İstanbul uyarısı: Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni riske eder

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

TBMM Genel Kurulu'nda AK Partili ve HDP'li vekiller arasında tartışma!

TBMM'de 'işgalci' gerilimi! Vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü

Gelecek Partisi'nde yönetim belli oldu!

Gelecek Partisi'nde yönetim belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.