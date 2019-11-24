Bakan Pakdemirli ve Binali Yıldırım 850 bin fidanın dikildiği törende buluştu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir’de 850 bin öğrenci adına 850 bin fidan dikimi töreninde bir araya geldi. Bakan Pakdemirli Türkiye’deki orman alanlarının 1.8 milyar hektar arttığını söylerken, Yıldırım, “Binlerce fidanı suyla, toprakla buluşturacağız ve geleceğe nefes olacağız” dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Torbalı’da düzenlediği 850 bin öğrenci adına 850 bin fidan dikimi töreni, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son Başbakan, 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekilleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile Bakan Pakdemirli, törenin ardından öğrencilerle birlikte fidan dikim alanında fidanları toprakla buluşturdu.

“Dünya rekoru kırdık”

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, “Binlerce fidanı suyla, toprakla buluşturacağız ve geleceğe nefes olacağız. 11 Kasım’da Cumhurbaşkanımızın dirayetleriyle, katılımıyla, Tarım ve Orman Bakanımız ve ekibinin Türkiye çapında başlattığı fidan dikim kampanyasında 11 milyon fidan bir gün içerisinde toprakla buluşturuldu. Bu bir dünya rekoruydu. Biz bugün de bakanımızın katılımıyla Öğretmenler Günü’ne anlam katabilmek için İzmir’de bir araya geldik” dedi.