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Bakan Pakdemirli, yanan alanları havadan inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 22:05 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,10 Temmuz'da Dalaman'da çıkan ve Fethiye ilçesine sıçrayan orman yangınının ardından yürütülen çalışmaları havadan inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 Temmuz'da Dalaman'da çıkan ve Fethiye ilçesine sıçrayan orman yangınıyla ilgili yürütülen temizlik çalışmalarını havadan inceledi.

Havadan bölgeyi inceleyen Pakdemirli'ye çalışmalar hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bilgi verdi.

Karacabey, soğutma çalışmalarının hemen ardından bölgede temizlik çalışması yaptıklarını, eylülden itibaren alanda fidan dikme çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.

Dalaman'ın Karacaağaç Mahallesi'nde 10 Temmuz'da başlayıp Fethiye’ye sıçrayan orman yangınında yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili olmuş, yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapılmıştı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Dalaman Muğla orman yangını

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