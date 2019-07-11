Bakan Pakdemirli: “Yangına müdahale süresini 10 dakikaya indireceğiz”

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Dalaman’daki yangının çok büyük olmasa da korkutucu bir yangın olduğunu belirterek, “Geçen yıl yangın başına 2 hektardan fazla alan zarar görürken, şimdi 1 hektarın altına inmiş durumda. Dünyada yangınla mücadelede açık ara birinciyiz. 13 dakika olan yangına ilk müdahale zamanımızı 10 dakikaya indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Dalaman’da dün öğleden sonra başlayan ve halen devam eden orman yangınıyla ilgili bilgi almak için geldiği Muğla’da açıklamalarda bulundu. Helikopterle yangın sahasını havadan inceleyen Bakan Pakdemirli, yanan alan ile ilgili rakamların tamamen söndürüldükten sonra açıklanacağını söyledi.

Yangının tamamen kontrol altına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, “Çevredeki belediyelerle birlikte çok güzel bir çalışma gerçekleştirildi. Akşam helikopterlerin ayrılmasının ardından sabaha kadar tüm söndürme faaliyetleri devam etti. Saat 05.30 itibariyle helikopterle yeniden uçmaya başladı ve çalışmalarımız devam ediyor. Ben de biraz önce yanan sahayı havadan inceledim. Çok şükür korktuğumuz kadar değil. Korktuğumuz şey yerleşim alanlarını tehdit etmesiydi. Can ve mal kaybımız yok. Henüz inşaat aşamasında olan ve henüz içerisinde kimsenin bulunduğu bir butik otel kısmen etkilendi. Sıcaklığın 37 derece, nemin yüzde 18 ve 40 kilometrenin üzerinde bir rüzgarın olması yangının hızlı bir şekilde yayılmasına neden oldu. Ekiplerimiz 15 helikopter, 105 arazöz, 18 iş makinesiyle ve 520 personelle yangına müdahale ediyorlar” diye konuştu.

“Çok büyük değil ama korkutucu bir yangın”

Yangının atlayarak yayıldığını bu yüzden tam zararı daha sonra yapılacak incelemeyle ortaya çıkacağını kaydeden Bakan Pakdemirli, “Yaklaşık 350 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili bilanço söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak. Türkiye’nin en büyük yangını 17 bin hektardır, bu yangın çok büyük olmamakla beraber bizi korkutan bir yangın oldu. Bu saatler itibariyle burada çok rahat konuşuyor olmamızın nedenlerinden birisi de görünmez kahramanlarımız. Ben mümkün mertebe önemli yangınlarda onlarla birlikte olmaya çalışıyorum. 2018 yılında bu ay 685 tane, 2019 yılında ise 730 tane yangın çıkmış. 2018’de etkilenen alan bin 525 hektar, 2019 ise 828 hektar. Yani yangın başına 2 hektardan fazla alan zarar görürken, şimdi 1 hektarın altına inmiş durumda. Dünyada yangınla mücadelede açık ara birinciyiz. 13 dakika olan yangına ilk müdahale zamanımızı 10 dakikaya indirmeyi hedefliyoruz. Çünkü 1 ağacı daha fazla kurtarmak istiyoruz. Yangınların yüzde 90’ı insan kaynaklı. Bu yüzden daha dikkatli olmak zorundayız” dedi.