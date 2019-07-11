Bakan Pakdemirli: “Yangında mahsur kalan 5 personelin sağlık durumu iyi”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dalaman’da yeniden aktif hale gelen yangının kontrol altına alındığını belirterek, “Yangında mahsur kalarak kurtarılan 5 personelimiz sağlıklı bir şekilde evlerine kavuştu” dedi. Dalaman’ın Karacağaç Mahallesi’nde dün saat 16.00 sıralarında başladıktan sonra Fethiye’nin Göcek Mahallesi’ne sıçrayan orman yangının kontrol altına alındıktan sonra aktif hale gelmesinin ardından helikopterle sahada incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının durumu ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dün Dalaman’da başlayan, sonra Fethiye’de devam yangının sabah saatlerinde kontrol altına alınmış olduğunu anımsatan Bakan Pakdemirli, “Öğle saatlerinde havadan yaptığımız incelemede tablonun değişebileceği ve değişmeye başladığını gördük. Çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ancak öğleden sonraki sıcaklık, nem ve rüzgar koşulları sabah saatlerine göre daha negatif olduğu için yangın yeniden aktif hale geldi. Bende bölgede kalarak, çalışmaların koordinasyonunu bizzat sağlamak istedim. Yangın belli noktalarda yer yer devam etti. Az önce yeniden uçtum, yanan alanlarda herhangi bir büyüme yok. Sabah saatlerinden itibaren atlayarak ilerleyen yangın bölgelerinde bir genişleme var ancak genel olarak zarar gören alanda bir değişiklik yok” şeklinde konuştu.

Dört yangın da kontrol altında

Sarp ve kayalık bir arazide devam eden yangına güçlükle müdahale edildiğini kaydeden Pakdemirli, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz zor şartlar altında burada mücadele ederken, gün içerisinde üç yangın daha çıktı. Buradaki güçlerimizin bir bölümünü de farklı bölgelere sevk etmek zorunda kaldık. Milas-Gürcanlar, Fethiye- Karaçulha ve Köyceğiz-Döğüşbelen’deki yangınların hepsi kontrol altında. Yangınların çıkış sebepleri henüz belli değil, bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki yangın da şuan kontrol altında ama yer yer sahanın içerisinde parlamalar oluyor.”

“Bu saatten sonra genişleme imkanı yok”

Köyceğiz’deki yangında mahsur kalan personellerin sağlık durumları hakkında bilgi veren Pakdemirli, “Bildiğiniz gibi bugün Orman Genel Müdürlüğümüzün 5 personeli yangın bölgesinde mahsur kaldılar ama kurtarıldılar. Dumandan etkilendikleri için hafif bir tedavi süreçleri oldu. Taburcu oldular ve sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuştular. Can ve mal kaybımız yok ama ağaçlarımızı ve endemik bitki örtümüzü kaybetmiş olmanın yanı sıra bazı hayvanlarımızın telef olmuş olabileceği ihtimali bizi üzüyor. Alanın etrafını iş makineleri ve arazözlerle çevirmiş durumdayız. Bu saatten sonra yangının genişleme imkanı yok. Bu saatten sonra yerden mücadeleye son gayretimizle devam edeceğiz. Antalya’dan, Denizli’den, Isparta’dan, Kütahya’dan, hatta Zonguldak’tan dahi deneyimli personel takviyesi yaparak buradaki sahada görev yapmalarını sağladık” dedi.

