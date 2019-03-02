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Bakan Pakdemirli, yaralı çobanı hastanede ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 23:09 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şırnak’ın İdil ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada kayalıklardan düşerek yaralanan çobanı hastanede ziyaret etti.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şırnak Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden 22 yaşındaki çoban Aziz Akut’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bakan Pakdemirli, yaralı çobanı hastanede ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şırnak’ın İdil ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada kayalıklardan düşerek yaralanan çobanı hastanede ziyaret etti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şırnak Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden 22 yaşındaki çoban Aziz Akut’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Bakan Pakdemirli, kayalıklardan düşerek kaburgalarını kıran Akut’un durumuyla ilgili Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük’ten bilgi aldı. Bakan Pakdemirli, geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra hastaneden ayrıldı.

Bakan Pakdemirli, yaralı çobanı hastanede ziyaret etti

Bakan Pakdemirli, yaralı çobanı hastanede ziyaret etti

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